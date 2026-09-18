«The Dog Show»: komedia e re e shkrimtarit të «Daily Show» ngjitet Off-Broadway — monologë nga perspektiva e qenve
Premiera më 18 tetor në The Triad Theater të New York-ut; çdo shfaqje ofron «Pooch Seats» — karrige për pronarin dhe shtrat për mikun me katër këmbë
Nju Jork — Një komedi e re nga fituesi i çmimeve Emmy dhe Grammy, David Javerbaum, do të ngjitet në skenën Off-Broadway këtë vjeshtë. «The Dog Show: Come, Sit, Stay» do të nisë shfaqjet paraprake më 13 tetor në The Triad Theater, me premierën zyrtare më 18 tetor dhe shfaqje deri më 29 nëntor, njoftoi Playbill më 17 shtator.
Vepra është një seri monologësh të shkruar nga perspektiva e mikut më të mirë të njeriut. Çdo shfaqje do të ofrojë dy palë «Pooch Seats» — një karrige për pronarin e qenit dhe një shtrat për mikun e tij me katër këmbë — duke e ftuar publikun ta përjetojë shfaqjen krah për krah me kafshën e tij shtëpiake.
Javerbaum, i njohur për punën në «The Daily Show» dhe komedinë «An Act of God», thotë se shfaqja lindi nga kurioziteti për botën e brendshme të qenve. «Më ka magjepsur gjithmonë sesi qentë mund të jenë plotësisht vetvetja, ndërkohë që pasqyrojnë kaq shumë nga ajo që jemi ne», tha ai në një deklaratë. «”The Dog Show” eksploron se çfarë mund të ndodhë nëse, qoftë edhe për një moment, do të mund të dëgjonim se çfarë mendojnë vërtet qentë — dhe ndoshta të njihnim diçka nga vetja tek ata, dhe nga ata tek ne.»
Kasti, i përzgjedhur nga Stephanie Klapper Casting, do të njoftohet së shpejti, ndërsa regjinë e mban Richard Israel. Prodhimin e realizon Mark F. Kaplan/30 Minutes From Broadway Entertainment në bashkëpunim me Julius Gaudio, ndërsa menaxhimin e përgjithshëm e kanë Aidan Cleary dhe Labhaoise Magee nga Fair Play Productions. Biletat janë në shitje në TheDogShowNYC.com.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/new-david-javerbaum-comedy-the-dog-show-will-bow-off-broadway
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