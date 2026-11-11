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Arte

Përfundojnë ndërhyrjet konservuese në Kalanë e Kaninës, infrastrukturë e përmirësuar për vizitorët

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në Kalanë e

Kalaja e Kaninës tashmë mirëpret vizitorët me infrastrukturë të përmirësuar dhe kushte më të mira për eksplorimin e kësaj pasurie të vyer të trashëgimisë sonë kulturore.

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja njoftoi sot se kanë përfunduar punimet në Kalanë e Kaninës në Vlorë.

Ndërhyrjet konservuese, strukturore dhe përmirësimet infrastrukturore kanë synuar ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave historike të kalasë, duke ofruar një përvojë më cilësore, të sigurt dhe të këndshme për çdo vizitor.

Kalaja e Kaninës është një monument i trashëgimisë kulturore e cila gjendet mbi një kodër panoramike në jug të qytetit të Vlorës, duke ofruar një pamje të gjerë mbi gjirin e Vlorës dhe detin Adriatik.

Fortifikimi daton që nga periudha ilire dhe është rindërtuar në kohë të ndryshme nga romakët, bizantinët dhe osmanët. Kjo kala ka një rëndësi të madhe historike dhe kulturore, duke qenë vendi ku Gjergj Kastrioti Skënderbeu u kurorëzua si princ i Arbërisë në vitin 1451. Vizitorët mund të eksplorojnë muret mbrojtëse, kullat dhe ambiente të brendshme me mbetje arkeologjike.

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