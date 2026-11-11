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WWE

Bronson Reed mbetet i shtruar në spital në Arabinë Saudite pas dëmtimit në Crown Jewel

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Bronson Reed nuk u kthye në Shtetet e Bashkuara me pjesën tjetër të rosterit të WWE-së pas Crown Jewel dhe mbetet i shtruar në një spital në Arabinë Saudite, siç raporton Fightful Select. Mungesa e tij u vu re të hënën në Raw në Greenville, ku komentatori Wade Barrett tha gjatë transmetimit se Reed ishte shtruar në spital pas eventit të së shtunës në Riad, dhe raporti i Fightful e konfirmon se mungesa nuk ishte thjesht një zgjedhje programimi: Reed nuk ishte në avionin e kthimit të kompanisë.

Dëmtimi ndodhi të shtunën, më 7 nëntor, në Crown Jewel, megjithëse Reed nuk kishte ndeshje të tijën në kartë. Ai ndërhyri në ndeshjen për titujt botërorë në çifte, ku shokët e tij të The Vision, Bron Breakker dhe Austin Theory, mbronin titujt kundër Penta-s dhe Je’Von Evans. Oba Femi doli për t’u kundërpërgjigjur dhe e rrëzoi Reed nga skena, ndërsa në fund Penta dhe Evans fituan titujt.

Për natyrën e dëmtimeve burimet japin dy versione që artikulli i paraqet të ndara. Sipas Fightful Select, brenda WWE-së dëmtimet përshkruhen si dëmtime në brinjë dhe në veshka, që e bënë të pasigurt udhëtimin e tij. Ndërkaq Dave Meltzer, në përditësimin ekskluziv të F4WOnline, konfirmon se Reed pësoi brinjë të thyera dhe një mushkëri të shpuar. Siç njofton Wrestling Inc, WWE mbajti në Arabinë Saudite një anëtar të stafit mjekësor dhe drejtuesin e saj më të lartë ndërkombëtar në rajon, në mënyrë që Reed të marrë trajtim VIP gjatë shërimit; asnjëri prej tyre nuk është identifikuar me emër.

Ende nuk dihet as kur Reed do të lejohet të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara, as sa gjatë dëmtimet do ta mbajnë jashtë ringut, siç thekson edhe Sports Illustrated në përmbledhjen e raportit. Goditja është veçanërisht e rëndë për Reed, i cili sapo ishte rikthyer në fillim të shtatorit pasi një këputje e bicepsit e kishte mbajtur jashtë që nga shkurti i këtij viti.

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