Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 20 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 85.89 ▲4%
ARI 4,841 ▼0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,898 ▲ +1.5% ETH $2,319 ▲ +1.36% XRP $1.4274 ▲ +0.85% SOL $85.7200 ▲ +0.63%
20 Apr 2026
Breaking
Përplasi me makinë disa këmbësorë, arrestohet shoferja 29-vjeçare në Angli! Një person në gjendje kritike
Menu
Europa

Përplasi me makinë disa këmbësorë, arrestohet shoferja 29-vjeçare në Angli! Një person në gjendje kritike

· 1 min lexim

Një grua 29-vjeçare është akuzuar për tentativë vrasjeje pasi goditi me makinë këmbësorët në qendër të Londrës në orët e para të së dielës.

Një grua 29-vjeçare është akuzuar për tentativë vrasjeje pasi goditi me makinë këmbësorët në qendër të Londrës në orët e para të së dielës.

Gabrielle Carrington, nga Broadfield Road u akuzua gjithashtu për dëmtim të rëndë trupor me dashje dhe drejtim mjeti në gjendje të dehur.

Policia Metropolitane tha se një grua 30-vjeçare u dërgua në spital ku mbetet në një gjendje kritike për jetën.

Një burrë rreth të 50-ave u dërgua gjithashtu në spital me lëndime. Një grua e tretë, rreth të 30-ave, u trajtua për lëndime të lehta.

Policia Metropolitane tha se incidenti nuk po trajtohej si i lidhur me terrorizmin. Carrington është lënë në paraburgim dhe do të paraqitet në Gjykatën e Magjistraturës në Westminster të martën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

