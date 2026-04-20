Rëzohet një aeroplan privat në Zvicër, humb jetën piloti
Një aeroplan i vogël privat u rrëzua të hënën në një fushë në kantonin e Bernës. Nga kjo ngjarje mësohet se ka humbur jetën piloti. Policia
Një aeroplan i vogël privat u rrëzua të hënën në një fushë në kantonin e Bernës. Nga kjo ngjarje mësohet se ka humbur jetën piloti.
Policia zvicerane u njoftua për rrëzimin në zonën e Ochlenberg pak pas orës 13:30. Thuhet se një zviceran 64-vjeçar u vra.
Shkaqet e rrëzimit të avionit mbeten të paqarta deri më tani. Pamjet e publikuara nga mediat zvicerane, tregojnë aeroplanin i cili ka rënë në një fushë. Aeroplani është dëmtuar plotësisht ndërsa zona është rrethuar me shiritin e policisë.
Crash d'un avion de tourisme en Suisse : une personne décède
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.