Përplasje në protestën e studentëve, të rinjtë e maskuar qëllojnë me gurë efektivët
Incidentet e para janë shënuar pranë Ministrisë së Arsimit, ku disa të rinj me fytyra të maskuara kanë nisur të qëllojnë me gurë në drejtim të efektivëve të policisë të pozicionuar në këtë zonë.
Ndërkohë, disa protestues të tjerë kanë afruar dy kazanë mbeturinash pranë autobotit të ujit të policisë dhe u kanë vënë flakën. Një efektiv, duke përdorur bombolën kundër zjarrit, ka ndërhyrë për të fikur flakët brenda kazanëve.
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