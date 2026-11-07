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Europa

Franca në alarm nga protestën e së shtunës, mobilizohen 70 mijë policë dhe xhandarë në të gjithë vendin

· 2 min lexim

Franca po vendos 70,000 oficerë policie dhe xhandarë në të gjithë vendin të shtunën, ndërsa autoritetet përgatiten për një valë të re demonstratash, duke paralajmëruar për dhunë të mundshme, bllokada dhe dëmtime të pronës gjatë tubimeve të paautorizuara.

Ministri i Brendshëm Laurent Nunez njoftoi masat e sigurisë në një konferencë për shtyp të premten, sipas një deklarate të publikuar nga ministria të shtunën.

Ministria tha se shumë thirrje për demonstrata po organizoheshin pa udhëheqje formale ose mbikëqyrje sindikale, me disa të shoqëruara me thirrje për dhunë dhe përçarje në mediat sociale.

Autoritetet kanë lëshuar urdhra që ndalojnë demonstratat në qendra të caktuara të qyteteve, ndërsa organizatorëve të protestave të shpallura u është kërkuar të ndjekin rrugë alternative.

Operacioni i sigurisë përfshin 110 njësi forcash mobile, 25 automjete të blinduara Centaur, topa uji, helikopterë dhe dronë, sipas deklaratës.

Policia do të kryejë gjithashtu kontrolle në rrugë, linja hekurudhore dhe në stacione për të konfiskuar objekte të rrezikshme që mund të përdoren si armë.

Sipas Le Monde, janë planifikuar disa tubime në të gjithë Francën, përfshirë demonstratat në Paris që do të organizohen nga grupe studentore dhe sindikale midis Place de la Republique dhe Place de la Nation.

Më vete, lëvizja e Jelekëve të Verdhë planifikon të mblidhet në Place de la Concorde.

Ministria tha se demonstratat paqësore do të mbrohen, por u zotua për “një përgjigje të fortë” kundër banditëve dhe plaçkitësve, të cilët do të arrestohen.

Mobilizimet studentore janë përhapur në të gjithë Francën javët e fundit, me demonstruesit që bllokojnë shkollat ​​dhe ngritin shqetësime për kushtet dhe burimet arsimore.

Protestat ishin pjesë e një dite më të gjerë kombëtare veprimi më 5 nëntor, gjatë së cilës Ministria e Brendshme regjistroi 575,000 pjesëmarrës në 193 tubime publike në të gjithë vendin, përfshirë 65,000 në Paris.

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