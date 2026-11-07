Tensione dhe përplasje fizike para Ministrisë së Arsimit, protestuesit largojnë një qytetar nga tubimi
Tensione janë regjistruar para Ministrisë së Arsimit, ku protestuesit kanë kundërshtuar praninë e një qytetari, duke i kërkuar të largohet nga protesta.
Situata është tensionuar pasi qytetari është afruar pranë tubimit, ndërsa pjesëmarrësit kanë nisur të brohorasin “Largohuni!”, duke kundërshtuar qëndrimin e tij mes tyre.
Debati mes palëve ka agravuar deri në përplasje fizike, duke krijuar momente tensioni në protestën e zhvilluar para Ministrisë së Arsimit.
Nuk është hera e parë që në protestën studentore regjistrohen kundërshtime ndaj personave që tentojnë t’i bashkohen tubimit. Edhe të shtunën e kaluar, protestuesit reaguan ndaj afrimit të personave të tjerë, duke kërkuar që protesta të vijonte pa ndërhyrje.
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