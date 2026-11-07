Gjermania drejt zgjedhjes së presidentes së parë grua, konservatorët e Merz në prag emërimit të Ilse Aigner
Politikania bavareze Ilse Aigner pritet të jetë kandidatja e bllokut konservator të kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe Partisë Social Demokrate (SPD) për postin e presidentes së ardhshme të Gjermanisë.
Nëse zgjidhet, Aigner do të bëhet gruaja e parë që mban këtë post në historinë e vendit.
Sipas dy zyrtarëve të lartë konservatorë, të cilët kanë dijeni për negociatat brenda partive, emërimi i saj pritet të shpallet zyrtarisht të hënën. Lajmi është raportuar nga mediat gjermane, ndërsa Friedrich Merz synon të informojë drejtuesit e CDU-së të dielën për kandidaturën e Aigner.
Aktualisht, Ilse Aigner është presidente e Parlamentit të Landit të Bavarisë dhe anëtare e Unionit Kristian Social (CSU), partisë simotër bavareze të CDU-së. Ajo ka shërbyer më herët edhe si ministre e Bujqësisë në qeverinë e ish-kancelares Angela Merkel, gjatë periudhës 2008–2013.
Mbështetja për kandidaturën e saj është shprehur edhe nga figura të tjera politike. Kryeministri i Bavarisë, Markus Söder, e kishte propozuar Aigner që në muajin prill, ndërsa politikanë të SPD-së dhe të të Gjelbërve kanë sinjalizuar gjithashtu mbështetjen e tyre. Kryeministri i Brandenburgut, Dietmar Woidke, e cilësoi atë si “kandidaten perfekte”, duke vlerësuar njohuritë e saj të thella për politikën gjermane.
Presidenti aktual, Frank-Walter Steinmeier, përfundon mandatin e tij të dytë pesëvjeçar në mars të vitit 2027 dhe nuk mund të kandidojë sërish. Pasardhësi i tij pritet të zgjidhet më 30 janar 2027.
Megjithëse posti i presidentit të Gjermanisë ka kryesisht karakter ceremonial dhe kompetencat kryesore ekzekutive i takojnë kancelarit, zgjedhja e një gruaje në këtë detyrë do të përbënte një moment historik për politikën gjermane.
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