Portet e Los Anxhelosit dhe Long Beach shmangin grevën, afati i bisedimeve me rojtarët shtyhet deri më 20 nëntor
Grupi i punëdhënësve të porteve detare të Los Anxhelosit dhe Long Beach dhe sindikata International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Local 26 e zgjatën afatin e negociatave deri më 20 nëntor, duke shmangur një grevë të mundshme nga rreth 2% e punëtorëve në kompleksin më të ngarkuar të porteve të kontejnerëve në SHBA, siç njofton Reuters.
Pacific Maritime Association (PMA) tha të premten se bisedime shtesë janë planifikuar me sindikatën që përfaqëson rreth 250 rojtarë detarë në porte. Local 26 nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment.
Rojtarët kontrollojnë dhe inspektojnë hyrjet e kamionëve dhe punonjësve në portat e terminaleve, ofrojnë sigurinë e terminaleve dhe ruajnë e gjurmojnë ngarkesat kritike.
Një grevë do të pengonte operacionet në terminalet që trajtojnë rreth 85% të ngarkesave në Long Beach dhe 33% në Los Anxhelos, sipas PMA-së.
Të dy portet shënuan rekorde të vëllimit të ngarkesave në shtator. Dërgesat përfshinin mallra për shitjet e festave, pajisje për qendrat e të dhënave të IA dhe pjesë automjetesh.
Kontrata e mëparshme e rojtarëve skadoi në korrik 2025 dhe afati ishte shtyrë disa herë — nga 1 nëntori, pastaj 4 nëntori, pastaj mesnata e 6 nëntorit — me bisedime nën ndihmën e ndërmjetësve federalë. Kontrata bregdetare për rreth 22.000 punëtorë në 29 porte të Bregut Perëndimor mbetet në fuqi deri në 2028 dhe është e ndarë.
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