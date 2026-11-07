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07 Nën 2026
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Kronika

Protesta e studentëve, policia shoqëron me forcë një person pranë Ministrisë së Arsimit

· 1 min lexim

Një incident është regjistruar në nisje të protestës së studentëve, ku një person është shoqëruar nga policia.

Ai është marrë me forcë nga efektivët pranë godinës së Ministrisë së Arsimit gjatë zhvillimit të tubimit, ndërsa deri më tani nuk janë bërë të ditura arsyet e shoqërimit.

Studentët janë mbledhur para Ministrisë së Arsimit për të zhvilluar një protestë kombëtare, e cila ka nisur në orën 14:00 të kësaj të shtune.

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