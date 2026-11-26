Petrol Company sjell tri ditë super oferta për Black Friday dhe 28 Nëntorin
Me rastin e Black Friday dhe festës së 28 Nëntorit, Petrol Company ka përgatitur oferta speciale për klientët e saj.
Më 27, 28 dhe 29 nëntor, ju presin super çmime për furnizime me derivate, kombinime të shijshme në Be Happy Restaurant, kafe me çmim special dhe zbritje për kujdesin ndaj automjetit.
Për tri ditë radhazi, gjatë ndalesës suaj në Petrol Company, mund të përfitoni nga këto oferta:
Super çmime për furnizime me derivate – për të kursyer gjatë furnizimit të automjetit tuaj.
Super kombinime në Be Happy Restaurant me çmime speciale, të shoqëruara me GoPlus dhe lëngje Fave – për ta shijuar një vakt të mirë me familjen apo shoqërinë.
Kafe vetëm 0,50 € – për ta nisur ditën apo për ta shijuar pushimin gjatë rrugës.
Kafe falas për furnizime mbi 50 € – furnizoni automjetin dhe shijoni një kafe nga ne.
25% zbritje në ujin e xhamave Bek Fluids– një kursim shtesë për kujdesin ndaj automjetit tuaj.
Këto festa nëntori, Petrol Company ju fton të ndaleni, të shijoni dhe të kurseni.
Nga furnizimi me derivate te kafja e mëngjesit dhe dreka në Be Happy Restaurant, çdo ndalesë është një mundësi për të përfituar nga ofertat e këtyre tri ditëve.
Ju mirëpresim më 27, 28 dhe 29 nëntor. Festojmë së bashku me super oferta!
Jeto më lirë me Petrol Company!
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