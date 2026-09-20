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MLB

Phillies mposhtin Mets 7-2, numri magjik bie në tre

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Philadelphia Phillies fituan 7-2 ndaj New York Mets në ndeshjen e zhvilluar më 20 shtator 2026. Rezultati përfundimtar shihet te Phillies 85-70 dhe Mets 71-84; Phillies shënuan 7 goditje, Mets 10, dhe të dy skuadrat ishin pa gabime në fushë.

Siç raporton Bleacher Report, në pjesën e fundit të ndeshjes pati disa lëvizje të rëndësishme: në pjesën e 9-të A.J. Ewing realizoi një single drejt fushës së djathtë, ndërsa Francisco Alvarez u eliminua me një strikeout pas një topi të parë që shkoi jashtë. Në pjesën e sipërme të 9-tës Bryson Stott fluturoi në qendër, Alec Bohm u eliminua me një liner në bazën e dytë dhe Luis Arraez mbylli me një groundout ndaj të dytëve. Në listën e hedhjeve u shënuar J. Alvarado me 12 hedhje.

Phillies vendosën diferencën me një seri trepikëshe në të 8-in, ndërsa Mets arritën të shënonin vetëm në të 6-ën dhe të 7-ën për t’u ndalur në dy pikë. Megjithë 10 goditjet e Mets, mungesa e konvertimit në pika i la ata nën shifrën e kundërshtarit, ndërsa Philadelphias i mjaftoi prodhimi ofensiv në momentet vendimtare për të marrë fitoren.

Sipas Bleacher Report, drejtuesit e klubit, duke përfshirë Dave Dombrowski dhe Don Mattingly, janë përpjekur të sqarojnë situatën me bullpen-in e ngatërruar dhe po vlerësojnë skenarë që mund të përfshijnë përdorimin e dy titullarëve në Serinë e Wild Card të NL javën e ardhshme. Me këtë fitore, Phillies u afruan më tej ndaj sigurimit të vendit në playoff, duke parë numrin magjik të skuadrës të ulet në tre.

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