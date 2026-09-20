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Maqedonia e Veriut

Tikveshi mposht Eshin 33-32 në revanxh, por eliminohet nga Kupa Europiane e EHF-së

Fitore e hidhur për ekipin nga Kavadarci: triumfi në Luksemburg nuk mjaftoi për të përmbysur disavantazhin e ndeshjes së parë.

· 1 min lexim

Ekipi maqedonas i hendbollit Tikvesh ka fituar 33-32 në ndeshjen e kthimit kundër Eshit të Luksemburgut në kuadër të Kupës Europiane të EHF-së, por fitorja nuk ka mjaftuar për të siguruar kualifikimin. Humbja 27-30 në ndeshjen e parë ka peshuar vendimtarisht në rezultatin e përgjithshëm, që mbyllet 60-62 në favor të luksemburgasve.

Në takimin e kthimit, skuadra nga Kavadarci luftoi deri në minutat e fundit dhe arriti fitoren minimale 33-32, por disavantazhi prej tre golash i krijuar në sfidën e parë rezultoi i pamundur për t’u përmbysur.

Golashënuesi më i mirë i ndeshjes për Tikveshin ishte Mohamed Aziz Ben me 9 gola, ndërsa për Eshin u dallua Alfonso Duarte Clemente me 8 gola.

Me këtë rezultat, Tikveshi eliminohet nga Kupa Europiane e EHF-së, duke e mbyllur kështu aventurën europiane për këtë sezon, pavarësisht fitores së arritur në fushë të kundërshtarit.

Burimi: Sport1.mk

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