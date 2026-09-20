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Receta gatimi

Sallata Waldorf — sallata klasike amerikane me mollë, selino, arra dhe rrush

· 2 min lexim

Sallata Waldorf u krijua në fund të shekullit XIX në hotelin luksoz Waldorf-Astoria të Nju Jorkut dhe u bë shpejt një nga sallatat më të famshme të botës. Kombinimi i mollës krokante, selinosë së freskët, arrave dhe rrushit, i lidhur me një salcë kremoze majoneze, e bën ideale si meze festive apo si vakt të lehtë.

Përbërësit

  • 2 mollë të kuqe krokante, të prera në kubikë
  • 3 kërcej selinoje, të prerë hollë
  • 100 g arra, të thekura lehtë në tigan
  • 100 g rrush të kuq pa fara, të prerë përgjysmë
  • 3 lugë gjelle majonezë
  • 1 lugë gjelle lëng limoni të freskët
  • 1 lugë çaji mjaltë (sipas dëshirës)
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • Gjethe marule për servirje

Përgatitja

  1. Spërkatni kubikët e mollës me lëngun e limonit që të mos nxihen.
  2. Në një tas të madh përzieni mollën, selinon, arrat dhe rrushin.
  3. Në një tas të vogël përzieni majonezën me mjaltin, kripën dhe piperin e zi.
  4. Hidhni salcën mbi sallatë dhe përzieni butësisht që të mbulohet çdo copë.
  5. Lëreni 15 minuta në frigorifer që shijet të bashkohen.
  6. Servireni mbi gjethe marule, të zbukuruar me disa arra të plota sipër.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Gatimi: nuk kërkohet | Porcione: 4

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