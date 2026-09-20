Sallata Waldorf — sallata klasike amerikane me mollë, selino, arra dhe rrush
Sallata Waldorf u krijua në fund të shekullit XIX në hotelin luksoz Waldorf-Astoria të Nju Jorkut dhe u bë shpejt një nga sallatat më të famshme të botës. Kombinimi i mollës krokante, selinosë së freskët, arrave dhe rrushit, i lidhur me një salcë kremoze majoneze, e bën ideale si meze festive apo si vakt të lehtë.
Përbërësit
- 2 mollë të kuqe krokante, të prera në kubikë
- 3 kërcej selinoje, të prerë hollë
- 100 g arra, të thekura lehtë në tigan
- 100 g rrush të kuq pa fara, të prerë përgjysmë
- 3 lugë gjelle majonezë
- 1 lugë gjelle lëng limoni të freskët
- 1 lugë çaji mjaltë (sipas dëshirës)
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- Gjethe marule për servirje
Përgatitja
- Spërkatni kubikët e mollës me lëngun e limonit që të mos nxihen.
- Në një tas të madh përzieni mollën, selinon, arrat dhe rrushin.
- Në një tas të vogël përzieni majonezën me mjaltin, kripën dhe piperin e zi.
- Hidhni salcën mbi sallatë dhe përzieni butësisht që të mbulohet çdo copë.
- Lëreni 15 minuta në frigorifer që shijet të bashkohen.
- Servireni mbi gjethe marule, të zbukuruar me disa arra të plota sipër.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Gatimi: nuk kërkohet | Porcione: 4
Tema: arra mollë sallatë Sallatë Waldorf
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