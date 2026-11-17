Pianisti robot me 53 gishta sfidon muzikantin Roberto Prosseda në Itali
Një përballje e pazakontë muzikore është zhvilluar në qytetin e Pratos, në rajonin e Toskanës në Itali, ku pianisti robot TeoTronico, i pajisur me 53 gishta, është përballur me pianistin e njohur të koncerteve Roberto Prosseda.
Performanca u zhvillua më 12 nëntor 2026, ku të dy interpretuan pjesë muzikore të kompozitorit të famshëm Frédéric Chopin, duke luajtur fillimisht me radhë dhe më pas së bashku.
TeoTronico interpretoi gjithashtu vepra të Mozartit dhe Rimsky-Korsakov, duke treguar saktësi të lartë dhe një ritëm pothuajse të përsosur në ekzekutimin e pjesëve muzikore.
Megjithatë, përballë aftësive teknike të robotit, pianisti Roberto Prosseda theksoi se përsosmëria mekanike nuk mund të zëvendësojë emocionin, ndjeshmërinë dhe lidhjen njerëzore që qëndrojnë në themel të muzikës. TeoTronico është krijuar në vitin 2008 nga inxhinieri italian Matteo Suzzi. Roboti përdor elektromagnete dhe udhëzime kompjuterike për të luajtur në piano, ndërsa integrimi me chatbot-in Gemini të Google i mundëson të zhvillojë edhe biseda.
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