Boeser shënon golin e fitores dhe bën tri pikë, Canucks mundin Mammoth 3-2 për fitoren e parë ndaj Utah-s në histori
SALT LAKE CITY — Vancouver Canucks mundën Utah Mammoth me rezultatin 3-2 në Delta Center të hënën, më 16 nëntor 2026, falë golit të fitores së Brock Boeser në minutat e fundit të pjesës së tretë, sipas NHL.com.
Boeser shënoi një gol dhe dha dy asistime, duke bërë tri pikë në mbrëmje dhe duke e çuar në tetë ndeshje serinë e tij të pikëve, gjatë së cilës ka shënuar katër gola dhe ka dhënë shtatë asistime. Ai theksoi pas ndeshjes se skuadra qëndroi në lojë, nuk u panikua dhe se portieri Nikita Tolopilo bëri pritje të mëdha në momente vendimtare.
Jake DeBrusk shënoi një gol dhe dha një asistim, ndërsa Filip Chytil gjeti gjithashtu rrjetën për Vancouverin. Tolopilo, në debutimin e tij të këtij sezoni, bëri 34 pritje dhe ishte një nga heronjtë e fitores.
Ishte fitorja e dytë radhazi për Canucks, e para herë këtë sezon që fitojnë dy ndeshje njëra pas tjetrës, duke e çuar bilancin e tyre në 5-17-1. Trajneri Manny Malhotra vuri në dukje se në dhomën e zhveshjes po rritet besimi, ndërsa skuadra po gjen mënyrën për të mbyllur ndeshjet e ngushta.
Për Utah-n shënuan Vincent Trocheck dhe Barrett Hayton, ndërsa Karel Vejmelka bëri 21 pritje. Mammoth, me bilanc 10-9-3, pësuan humbjen e gjashtë radhazi, me serinë 0-3-3 në këtë periudhë.
Periudha e parë u mbyll pa gola, por ndeshja u ndez në të dytën. Në minutën 15:05 të pjesës së dytë, DeBrusk e çoi Vancouverin në avantazh 1-0 me një gol në power-play, duke devijuar në rrjetë një pasim nga kënd i ngushtë i Boeser, përtej Vejmelkës.
Utah barazoi në minutën 2:50 të pjesës së tretë, kur Trocheck shënoi në power-play pas një kombinimi me Logan Cooley, me një goditje të shpejtë mbi dorezën e Tolopilos, për 1-1. Por Vancouveri u përgjigj shpejt: në minutën 4:40, Chytil shënoi golin e tij të tretë në dy ndeshje, me një goditje rreth portës që u devijua nga këmba e Vejmelkës, pas një pasimi të Boeser, për 2-1.
Hayton barazoi sërish në minutën 11:39, pasi Anders Lee fitoi një duel për diskun dhe gjuajtja e Kailer Yamamoto u kthye te ai, për 2-2. Megjithatë, fjala e fundit i takoi Boeser. Në minutën 15:37 të pjesës së tretë, me Vancouverin në power-play, ai shfrytëzoi një disk të lirë para portës dhe goditi në anën e bllokuesit të Vejmelkës, duke vulosur fitoren 3-2.
Fitorja ishte e para e Vancouverit ndaj Utah-s në historinë e klubit — Canucks tani kanë bilanc 1-5-1 në këtë seri. Boeser arriti pikën e tij të 177-të në karrierë në power-play, duke barazuar Alexander Edler në vendin e nëntë në historinë e Vancouverit. Për Utah-n, Logan Cooley u kthye në fushë pas tri ndeshjesh mungesë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.