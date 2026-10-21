Piktura gjigante e Anselm Kiefer-it merr pavijonin e vet në Gjermani: «Schwarze Flocken» ekspozohet për herë të parë pas gati 20 vjetësh
Vepra mbi 11 metra e lartë dhe 7 metra e gjerë, e krijuar në vitin 2007, ishte shumë e madhe për t'u ekspozuar; pavijoni prej betoni i David Chipperfield Architects në Künzelsau u hap për publikun më 13 tetor
Piktura monumentale «Schwarze Flocken» e artistit gjerman Anselm Kiefer ka gjetur më në fund një vend mjaftueshëm të madh për t’u ekspozuar, gati dy dekada pas krijimit të saj, siç njofton USA Art News. Vepra e vitit 2007, mbi 11 metra e lartë dhe rreth 7 metra e gjerë, u zbulua për publikun në një pavijon të veçantë prej betoni në Künzelsau të Gjermanisë, të ndërtuar posaçërisht për të.
Pavijoni, i projektuar nga studioja David Chipperfield Architects, ndodhet në kopshtin e skulpturave të muzeut Würth 2, në skajin jugperëndimor të qendrës kulturore Carmen Würth Forum, dhe u hap për publikun më 13 tetor, duke shënuar paraqitjen e parë publike të pikturës. Sipas Artnet News, salla prej rreth 140 metrash katrorë është projektuar në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me artistin: përmasat, hapjet dhe ngjyra e mureve iu përshtatën veprës, e cila zë qendrën e hapësirës nën një dritare tavani, pa asnjë vepër tjetër përreth.
«Schwarze Flocken», që përkthehet «Flokë të zinj», është vepra më e madhe e Kiefer-it në Koleksionin Würth. Sipërfaqja e saj e teksturuar rëndë është ndërtuar me vaj, emulsion, llak, dhe dhe degëza, materiale karakteristike për praktikën e artistit. Titulli vjen nga një poezi e Paul Celan-it, shkrimi i të cilit përballet me humbjet personale dhe shkatërrimin e Holokaustit, temë që Kiefer e trajton përmes një kompozicioni të zymtë e të shtresëzuar.
Madhësia e jashtëzakonshme ishte pikërisht arsyeja pse piktura mbeti pa u ekspozuar për gati 20 vjet: asnjë sallë ekzistuese nuk e përmbante dot. Zgjidhja ishte një ndërtesë e re monolitike prej betoni, me trarë druri të dukshëm dhe dritare tavani që lejojnë dritën dhe motin e jashtëm të bëhen pjesë e përvojës së shikimit.
Anselm Kiefer, i lindur në vitin 1945, është një nga artistët bashkëkohorë më të njohur gjermanë, i famshëm për pikturat dhe skulpturat monumentale që trajtojnë historinë, kujtesën dhe mitologjinë. Pavijoni i ri në Künzelsau i jep veprës së tij më të madhe një shtëpi të përhershme dhe e bën atë të arritshme për publikun për herë të parë.
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