Republikani Lawler pranon humbjen në Nju-Jork, demokratja Cait Conley i merr vendin në Hudson Valley
Kongresmeni republikan Mike Lawler ka pranuar humbjen përballë sfiduese demokrate Cait Conley, veterane luftarake e ushtrisë, duke i dhënë fund garës për rizgjedhje në një distrikt të lëkundur periferik në veri të qytetit të Nju-Jorkut.
Kongresmeni republikan Mike Lawler ka pranuar humbjen përballë sfiduese së tij demokrate Cait Conley, duke i dhënë fund përpjekjes për rizgjedhje në një distrikt të lëkundur në rajonin e Hudson Valley-t, ku, siç njofton USA Today, ditën e zgjedhjeve disa votues u përballën me probleme me fletëvotimet.
Conley, demokrate e moderuar që ka mbajtur poste të sigurisë kombëtare në administratën e presidentit Biden dhe veterane luftarake e ushtrisë amerikane, e mposhti Lawler-in në një nga distriktet më pak të kuqe të mbajtura nga republikanët. Lawler e kishte paraqitur veten si një nga anëtarët më dypalësh të Kongresit, por në maj e kishte sjellë presidentin Trump për fushatë në distriktin e tij.
Vendi ishte një nga të paktët vende të Dhomës së Përfaqësuesve për të cilët garonin fort të dyja partitë. Fitorja e Conley-t i shtohet dhjetëra fitoreve të tjera demokrate, me të cilat partia fitoi kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve.
Lawler e kishte fituar këtë vend në vitin 2022, në qarqet Westchester dhe Rockland, periferitë kryesisht të pasura në veri të qytetit të Nju-Jorkut, por këtë herë nuk arriti ta ruante.
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