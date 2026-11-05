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05 Nën 2026
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Republikani Lawler pranon humbjen në Nju-Jork, demokratja Cait Conley i merr vendin në Hudson Valley Gluesenkamp Perez rizgjidhet në distriktin e 3-të të Uashingtonit, demokratja e pavarur mposht republikanin Braun Koreja e Jugut zgjeron misionin detar drejt Hormuzit: avion P-8A dhe ekip kundër minave Votuesit në Nevada dhe Virginia fusin të drejtën e abortit në kushtetutat shtetërore, masat kalojnë me mbi 60 për qind Scott Wiener do të zëvendësojë Nancy Pelosi-n në Kongres, Connie Chan pranon humbjen në distriktin e 11-të të Kalifornisë
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Amerika

Republikani Lawler pranon humbjen në Nju-Jork, demokratja Cait Conley i merr vendin në Hudson Valley

· 2 min lexim

Kongresmeni republikan Mike Lawler ka pranuar humbjen përballë sfiduese demokrate Cait Conley, veterane luftarake e ushtrisë, duke i dhënë fund garës për rizgjedhje në një distrikt të lëkundur periferik në veri të qytetit të Nju-Jorkut.

Kongresmeni republikan Mike Lawler ka pranuar humbjen përballë sfiduese së tij demokrate Cait Conley, duke i dhënë fund përpjekjes për rizgjedhje në një distrikt të lëkundur në rajonin e Hudson Valley-t, ku, siç njofton USA Today, ditën e zgjedhjeve disa votues u përballën me probleme me fletëvotimet.

Conley, demokrate e moderuar që ka mbajtur poste të sigurisë kombëtare në administratën e presidentit Biden dhe veterane luftarake e ushtrisë amerikane, e mposhti Lawler-in në një nga distriktet më pak të kuqe të mbajtura nga republikanët. Lawler e kishte paraqitur veten si një nga anëtarët më dypalësh të Kongresit, por në maj e kishte sjellë presidentin Trump për fushatë në distriktin e tij.

Vendi ishte një nga të paktët vende të Dhomës së Përfaqësuesve për të cilët garonin fort të dyja partitë. Fitorja e Conley-t i shtohet dhjetëra fitoreve të tjera demokrate, me të cilat partia fitoi kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve.

Lawler e kishte fituar këtë vend në vitin 2022, në qarqet Westchester dhe Rockland, periferitë kryesisht të pasura në veri të qytetit të Nju-Jorkut, por këtë herë nuk arriti ta ruante.

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