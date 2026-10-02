Platforma “12.05” dorëzon në SDSM planin për ndryshime strukturore, kërkon largimin e Filipçes
Igor Ivanovski, Slavjanka Petrovska dhe Kosta Naçevski e dorëzuan sot në arkivën e partisë në "Bihaçka" paketën e propozimeve për ndryshime strukturore në SDSM; partia i quan ato "programi ZNAM 2.0 për thyerjen e opozitës".
Të premten, më 2 tetor 2026, platforma “12.05” — e njohur edhe si “Bisedime për të ardhmen në 12:05” — dorëzoi në arkivën e SDSM-së në selinë “Bihaçka” paketën e saj të propozimeve për ndryshime strukturore në parti. Propozimet u dorëzuan nga Igor Ivanovski, Slavjanka Petrovska dhe Kosta Naçevski, siç njofton portali Press24, së bashku me 24 Info, Fokus, 4NEWS, 24 Vesti, Libertas dhe Žurnal.
Mesazhi i përfaqësuesve të platformës ishte i drejtpërdrejtë: “Shpresojmë që këto propozime të arrijnë në adresën e atij që mund t’i kuptojë”. Sipas gazetës Večer Pres, plani kërkon dorëheqjen e Venko Filipçes dhe të udhëheqjes aktuale, një Kongres të ri, udhëheqje të re dhe një identitet të ri të partisë.
Reagimi i SDSM-së, sipas televizionit 360 степени, ishte i ashpër: në vend të konfidencialitetit, përmbajtja e letrës u publikua menjëherë në mediat pro-qeveritare. Partia i quajti propozimet “programi ZNAM 2.0 për thyerjen e opozitës” — një program që synon marrjen në kontroll dhe dobësimin e frontit opozitar, jo reforma të brendshme; “partia nuk është në shitje”, thuhet në reagimin e partisë.
Në sfond, platforma bashkon ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të SDSM-së që janë kritikë ndaj Filipçes, të cilët ai më parë i kishte quajtur “puçistë” dhe pjesë të një skeme për degradimin e SDSM-së. Zhvillimet e fundit sinjalizojnë një përplasje të hapur brenda partisë për drejtimin dhe të ardhmen e saj politike.
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