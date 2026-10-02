Dëshmitari i prokurorisë dëshmoi në favor të Grubit dhe Bajramit: shpallet “dëshmitar armiqësor” në gjyqin e Llotarisë shtetërore
Vlado Petkovski, drejtor i sektorit të lojërave të fatit në "Državna lotarija", dëshmoi sot në Gjykatën Penale të Shkupit në favor të të akuzuarve; prokuroria kërkoi marrjen e tij në pyetje si dëshmitar armiqësor.
Në seancën e sotme të rastit “Lotarija” në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit, dëshmitari i parë i prokurorisë, Vlado Petkovski — drejtor i sektorit të lojërave të fatit në “Državna lotarija” — dëshmoi, por në favor të të akuzuarve: ish-zëvendëskryeministrit Artan Grubi dhe ish-drejtorit Perparim Bajrami, të cilët gjykohen në mungesë, siç raportojnë gazeta Fokus dhe televizioni TV21.
Gjatë fazës së hetimit, Petkovski ishte marrë në pyetje si i dyshuar dhe kishte dhënë përgjigje që shkonin në favor të prokurorisë; më vonë ai u la jashtë aktakuzës, u shpall dëshmitar — dhe tani, në sallën e gjyqit, dha përgjigje të kundërta, në favor të të akuzuarve. Për këtë arsye, prokuroria kërkoi që ai të merrej në pyetje si dëshmitar armiqësor.
Petkovski, inxhinier elektrike në profesion, i punësuar në llotari që nga fundi i vitit 2017, kishte mbajtur disa pozicione drejtuese. I pyetur për të krahasuar dy drejtorët e përgjithshëm, ai tha se nën Katica Nikolovskën pothuajse nuk kishte projekte të reja, ndërsa pas ardhjes së Bajramit u zbatuan në mënyrë proaktive projekte të reja për rritjen e fitimit të llotarisë: kompania “Novo VLT”, platforma e internetit Megavin në pronësi të vetë llotarisë, lojëra elektronike të pavarura të fatit, si dhe tre kompani interneti përmes ndërmarrjeve të përbashkëta me një partner privat. Ai tha se prokurimi i terminaleve VLT në vitin 2023 kishte ndjekur një plan financiar, studime fizibiliteti dhe mendim pozitiv nga UJP — por procesi u bllokua pas interpretimit autentik të Ligjit për lojërat e fatit, për mungesë të pëlqimit nga Ministria e Financave.
Ai mohoi se i dinte arsyet e zëvendësimit të ish-drejtoreshës Katica Nikolovska; mohoi që Bajrami t’i kishte thënë “pa dijeninë e Grubit nuk bëj asgjë” dhe mohoi se kishte marrë pjesë në një takim të vitit 2024 me Grubin dhe Bajramin; tha se nuk kishte njohuri të drejtpërdrejta për ndonjë miqësi mes Grubit dhe Bajramit. Avokati i Grubit, Goce Ristoski, reagoi duke kërkuar që salla e gjyqit të mos kthehej në cirk.
Të akuzuarit e tjerë janë Metodija Dimevski, Skender Mehmedi, Bojan Janev, Fatmir Ramadanovski, Aleksandar Dimitrioski dhe Bashkim Avdiu. Aktakuza, e përfaqësuar nga prokurorët Daniel Kocev dhe Aleksandar Davčevski, mbulon vitet 2023–2024, me dëme prej 9,7 milionë eurosh ndaj “Državna lotarija”; akuza u rikualifikua nga përvetësim në keqpërdorim të detyrës zyrtare (1–5 vjet burg), sepse hetimi nuk siguroi prova të mjaftueshme. Gjyqi vazhdon.
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