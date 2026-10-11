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Mali i Zi

Podgoricë: Vajzës i keqësohet gjendja pas konsumimit të kokainës, arrestohet 21-vjeçari

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Podgorica (Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons)

Policia e Podgoricës ka arrestuar 21-vjeçarin M.B., të dyshuar për veprën penale të mundësimit të konsumimit të drogave narkotike, siç raporton portali malazez Portal Analitika.

Sipas Drejtorisë së Policisë, Qendra Klinike e Malit të Zi njoftoi policinë se një femër e rritur kishte mbërritur atje pasi ndihej keq pas konsumimit të narkotikëve. Oficerët e gjetën atë në Qendrën Klinike së bashku me një femër tjetër, ndërsa deklaratat e M.B.-së dhe dy femrave u morën në ambientet e policisë.

Hetimi kriminal ngriti dyshimin se M.B. i kishte dhënë për konsum drogën narkotike kokainë femrës në fjalë, pas së cilës asaj i ishte keqësuar gjendja dhe ishte transportuar në Qendrën Klinike.

I dyshuari do t’i dorëzohet me kallëzim penal prokurorit kompetent të shtetit në Prokurorinë Themelore të Shtetit në Podgoricë, brenda afatit ligjor, për dyshimin se ka kryer veprën penale në fjalë.

Sipas policisë, M.B. është recidivist special në kryerjen e veprave penale, ndërsa femra së cilës i dha kokainë për konsum u lirua në shtëpi pas trajtimit mjekësor.

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