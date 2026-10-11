Sherr para një klubi nate në Nikshiq: arrestohen gjashtë persona të lidhur me një grup kriminal, dy të plagosur
Policia e Nikshiqit ka arrestuar gjashtë persona të afërt me një grup të organizuar kriminal, të dyshuar për sjellje të dhunshme gjatë një sherri nate para një klubi nate, ku mbetën të plagosur dy persona, siç njofton portali malazez Portal Analitika.
Sipas Drejtorisë së Policisë, rreth orës 03:00 të mëngjesit policia u njoftua për një zënkë që u kthye në sherr mes disa personave para klubit. Patrullat gjetën në vendngjarje dhe shoqëruan në stacion shtatë persona: R.N. (18), N.P. (30), A.M. (41) — person me interes operativ, I.S. (21) nga Nikshiqi, dy të mitur 17-vjeçarë nga Nikshiqi dhe M.S. (34) nga Cetina.
Para klubit u gjetën edhe dy të rritur, L.R. dhe V.N., me lëndime të dukshme, të cilët u dërguan për ndihmë mjekësore. Mjekët konstatuan se L.R. mori lëndime të lehta trupore, ndërsa V.N. pësoi lëndim të rëndë trupor në formën e thyerjes së kockave të fytyrës.
Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore të Shtetit në Nikshiq vlerësoi se veprimet e N.P.-së përmbajnë elementet e veprës penale të lëndimit të rëndë trupor në bashkim me sjelljen e dhunshme, ndërsa veprimet e M.S.-së, R.N.-së, I.S.-së dhe dy të miturve përmbajnë elementet e sjelljes së dhunshme, dhe urdhëroi arrestimin e gjashtë personave për dyshim të bazuar.
Të gjashtë të arrestuarit do t’i dorëzohen prokurorit kompetent me kallëzim penal brenda afatit ligjor. Të gjashtë janë të afërt me një grup të organizuar kriminal, ndërsa N.P., R.N. dhe njëri nga të miturit janë recidivistë në kryerjen e veprave penale, thuhet në njoftimin e policisë.
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