Policët francezë protestojnë para Ministrisë së Brendshme, kërkojnë kushte më të mira pune dhe rritje të pagës
Dhjetëra oficerë policie franceze u mblodhën jashtë Ministrisë së Brendshme në Paris të mërkurën, duke kërkuar kushte më të mira pune dhe një pagesë më të lartë për rrezikshmëri, raportuan mediat vendase.
Protesta në Place Beauvau u thirr nga sindikata Alliance Police Nationale, e cila duhej të takohej me Ministrin e Brendshëm Laurent Nunez më vonë atë mëngjes. Sindikata dëshiron që pagesa të rritet nga 28.8% në të paktën 35%.
Nunez propozoi rritjen e normës në 33.5% në faza deri në vitin 2029, me rritjen e parë në prill 2027. Sindikatat e policisë thanë se oferta nuk i plotësoi kërkesat e tyre.
“Nuk do të presim derisa lopët të kthehen në shtëpi për të marrë këtë bonus rreziku sepse puna nuk ka qenë kurrë kaq e vështirë”, tha Loic Travers, zëvendëssekretari i përgjithshëm i sindikatës.
Oficerët marshuan pas një banderole ku shkruhej “Republika, jemi ne!” dhe kënduan me zë të ulët himnin kombëtar francez. Ndihma për rrezikun llogaritet në pensionet e oficerëve të policisë kombëtare dhe ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2019.
Tubimi erdhi mes raportimeve për rritje të lodhjes midis oficerëve. BFMTV tha se CRS 8, një njësi e policisë kundër trazirave, nuk mundi të vendosej për një demonstratë të martën pasi të gjithë oficerët e saj kërkuan konsulta mjekësore. Sindikata e policisë Un1te përshkroi një “valë të madhe lodhjeje dhe zemërimi” midis anëtarëve të saj.
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