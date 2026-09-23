Portokalopita greke — torta me petë filo, portokall dhe sherbet
Torta e famshme greke me petë filo të copëtuara, kos, portokall dhe sherbet aromatike — e butë, e lëngshme dhe ideale për kafe.
Portokalopita është ëmbëlsira ikonike greke e familjes “siropiasta” — ëmbëlsirat që lahen në sherbet, si bakllavaja. Duket si sfungjer, por brumi i saj është i bërë nga copa petash filo të thara, të cilat përzihen me kos grek, vezë dhe lëng portokalli. Në fund lahet me sherbet të ngrohtë të zier me portokall dhe kanellë. Këshilla e kuzhinierëve grekë: shijoje ditën tjetër, kur sherbeti është thithur plotësisht dhe shijet janë bashkuar.
PËRBËRËSIT
Për tortën:
- 450 g petë filo (phyllo)
- 4 vezë të mëdha
- 200 g kos grek (i kulluar)
- 180 ml vaj ulliri ekstra i virgjër (plus pak për tavën)
- 150 g sheqer
- Lëngu dhe lëkura e grirë e 2 portokalleve
- 2 lugë çaji pluhur pjekjeje (baking powder)
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
Për sherbetin:
- 300 g sheqer
- 250 ml ujë
- Lëngu dhe lëkura e 1 portokalli
- 1 shkop kanelle
- 1 fetë e hollë portokalli për dekorim (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES
- Hap petët filo në një sipërfaqe të thatë dhe lëri 20–30 minuta derisa të thahen dhe të bëhen krokante. Copëtoji me duar në copa të vogla.
- Përgatit sherbetin: në një tenxhere vër ujin, sheqerin, lëngun dhe lëkurën e portokallit dhe shkopin e kanellës. Ziej 8–10 minuta, hiqe nga zjarri dhe lëre të ftohet plotësisht.
- Nxeh furrën në 180°C (160°C me ventilim). Lye me vaj një tavë 20×30 cm.
- Në një tas të madh rrih vezët me sheqerin, shto kosin, vajin e ullirit, lëngun dhe lëkurën e portokallit dhe vaniljen; përziej mirë.
- Shto pluhurin e pjekjes, pastaj hidh copat e petëve filo dhe përziej derisa të njomet plotësisht.
- Hidhe përzierjen në tavë, rrafsho sipërfaqen dhe pjek 35–45 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë.
- Shpo sipërfaqen e tortës së nxehtë me pirun dhe hidh sherbetin e ftohur pak nga pak, duke pritur të thithet para se të vazhdosh.
- Lëre të ftohet dhe të pushojë të paktën 4–6 orë (idealishte gjatë natës). Prit katrorë, dekoro me feta portokalli dhe shërbeje të ftohtë.
Koha e përgatitjes: 30 minuta | Koha e pjekjes: 40 minuta | Gjithsej: ~70 minuta (+ 4–6 orë pushim) | Porcione: 12
Burimi i frymëzimit: Wikipedia — Portokalopita (https://en.wikipedia.org/wiki/Portokalopita)
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