Cassata siciliana — torta tradicionale siciliane me rikota dhe fruta të ëmbëlsuara
Mbretëresha e ëmbëlsirave siciliane: pandispanjë e lagur me shurup, krem rikote deleje me çokollatë dhe fruta të ëmbëlsuara, e veshur me marzipan dhe e stolisur si vepër arti.
Përbërësit (8–10 porcione)
Për pandispanjën:
- 5 vezë
- 150 g sheqer
- 150 g miell gruri
- 1 lugë çaji pluhur pjekjeje
- 1 majë kripe
- pak vanilje
Për kremin e rikotës:
- 800 g rikota deleje (e kulluar mirë)
- 200 g sheqer pluhur
- 100 g çokollatë e zezë e copëtuar
- 100 g fruta të ëmbëlsuara të copëtuara (portokall, qershi)
Për shurupin:
- 150 ml ujë
- 2 lugë gjelle sheqer
- 3 lugë gjelle liker (p.sh. maraschino ose rum — opsional)
Për veshjen dhe zbukurimin:
- 250 g marzipan (pastë bajamesh)
- 100 g sheqer pluhur për glazurën
- fruta të ëmbëlsuara të plota për zbukurim (feta portokalli, qershi të kuqe)
Përgatitja:
- Përgatit kremin një natë më parë: përziej rikotën me sheqerin pluhur, mbuloje dhe lëre në frigorifer. Të nesërmen kaloje në sitë dhe shto çokollatën e copëtuar dhe frutat e ëmbëlsuara.
- Përgatit pandispanjën: rrih vezët me sheqerin derisa të trefishohen në vëllim, pastaj shto miellin me pluhurin pjekës dhe vaniljen me lëvizje të buta. Piq në 180°C për rreth 25 minuta në një formë të rrumbullakët. Ftohe plotësisht dhe preje në 3 disqe.
- Përgatit shurupin: zieji ujin me sheqerin për 2 minuta, lëre të ftohet dhe shto likerin.
- Rreshto formën: lyje me gjalpë një formë të thellë të rrumbullakët, shtro diskun e parë të pandispanjës dhe lage me shurup.
- Prit diskun e dytë në trapeze dhe rreshto anët e formës, duke i alternuar me trapeze marzipani të hapur hollë.
- Hidh kremin e rikotës, niveloje, mbuloje me diskun e tretë dhe shtyp lehtë me duar.
- Mbulojeni me qese plastike, vendos një peshë sipër dhe lëre në frigorifer të paktën 4–6 orë (më mirë gjithë natën).
- Ktheje tortën përmbys në një pjatë shërbimi, lyje me glazurë sheqeri dhe zbukuroje me fruta të ëmbëlsuara sipas fantazisë.
- Servire të ftohtë.
Koha e përgatitjes: rreth 1 orë + 6 orë ftohje në frigorifer. Porcione: 8–10.
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