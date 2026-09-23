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Ëmbëlsira

Cassata siciliana — torta tradicionale siciliane me rikota dhe fruta të ëmbëlsuara

Mbretëresha e ëmbëlsirave siciliane: pandispanjë e lagur me shurup, krem rikote deleje me çokollatë dhe fruta të ëmbëlsuara, e veshur me marzipan dhe e stolisur si vepër arti.

· 2 min lexim

Përbërësit (8–10 porcione)

Për pandispanjën:

  • 5 vezë
  • 150 g sheqer
  • 150 g miell gruri
  • 1 lugë çaji pluhur pjekjeje
  • 1 majë kripe
  • pak vanilje

Për kremin e rikotës:

  • 800 g rikota deleje (e kulluar mirë)
  • 200 g sheqer pluhur
  • 100 g çokollatë e zezë e copëtuar
  • 100 g fruta të ëmbëlsuara të copëtuara (portokall, qershi)

Për shurupin:

  • 150 ml ujë
  • 2 lugë gjelle sheqer
  • 3 lugë gjelle liker (p.sh. maraschino ose rum — opsional)

Për veshjen dhe zbukurimin:

  • 250 g marzipan (pastë bajamesh)
  • 100 g sheqer pluhur për glazurën
  • fruta të ëmbëlsuara të plota për zbukurim (feta portokalli, qershi të kuqe)

Përgatitja:

  1. Përgatit kremin një natë më parë: përziej rikotën me sheqerin pluhur, mbuloje dhe lëre në frigorifer. Të nesërmen kaloje në sitë dhe shto çokollatën e copëtuar dhe frutat e ëmbëlsuara.
  2. Përgatit pandispanjën: rrih vezët me sheqerin derisa të trefishohen në vëllim, pastaj shto miellin me pluhurin pjekës dhe vaniljen me lëvizje të buta. Piq në 180°C për rreth 25 minuta në një formë të rrumbullakët. Ftohe plotësisht dhe preje në 3 disqe.
  3. Përgatit shurupin: zieji ujin me sheqerin për 2 minuta, lëre të ftohet dhe shto likerin.
  4. Rreshto formën: lyje me gjalpë një formë të thellë të rrumbullakët, shtro diskun e parë të pandispanjës dhe lage me shurup.
  5. Prit diskun e dytë në trapeze dhe rreshto anët e formës, duke i alternuar me trapeze marzipani të hapur hollë.
  6. Hidh kremin e rikotës, niveloje, mbuloje me diskun e tretë dhe shtyp lehtë me duar.
  7. Mbulojeni me qese plastike, vendos një peshë sipër dhe lëre në frigorifer të paktën 4–6 orë (më mirë gjithë natën).
  8. Ktheje tortën përmbys në një pjatë shërbimi, lyje me glazurë sheqeri dhe zbukuroje me fruta të ëmbëlsuara sipas fantazisë.
  9. Servire të ftohtë.

Koha e përgatitjes: rreth 1 orë + 6 orë ftohje në frigorifer. Porcione: 8–10.

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