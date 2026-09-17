Melanzane alla Parmigiana — patëllxhanë të pjekur me salcë domatesh dhe mozzarella
Përbërësit (4–6 porcione)
- 2 patëllxhanë të mëdhenj (ose 3-4 të mesëm), të prerë në feta 1 cm
- 500 ml salcë domatesh të freskët (ose pure domatesh)
- 250 g mozzarella, e prerë në feta të holla
- 80 g parmixhan i grirë (Parmigiano-Reggiano)
- Vaj ulliri ekstra i virgjër
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- Një dorë gjethe baziliku të freskët
- Thërrime buke (opsionale, për shtresën e fundit)
Hapat e përgatitjes
- Prisni patëllxhanët në feta të trashësisë rreth 1 cm. Vendosini në një kullesë duke i kripur çdo shtresë dhe lërini 30–60 minuta që të lëshojnë ujin e tepërt; pastaj shpërlajini dhe thani mirë.
- Nxehni furrën në 200°C. Lyejini fetat me vaj ulliri, shtrijini në tepsi dhe piqini 15–20 minuta derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë të artë.
- Në një tigan nxehni 2 lugë vaj ulliri, shtoni salcën e domateve, kripë, piper dhe bazilik; ziejeni 10–15 minuta derisa të trashet pak.
- Në një enë furre shtroni një shtresë të hollë salce, pastaj një shtresë fetash patëllxhani, pak mozzarella, parmixhan dhe bazilik. Përsëritni 3 shtresa, duke përfunduar me salcë dhe një shtresë bujare djathi sipër (opsionalisht thërrime buke për sipërfaqe krokante).
- Piqeni 25–30 minuta derisa djathi të shkrihet e të marrë ngjyrë të artë. Lëreni 10 minuta të pushojë përpara se ta shërbeni.
Koha: Përgatitja ~45 min (përfshirë kripëzimin e patëllxhanëve) + Pjekja ~30 min. Porcione: 4–6.
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