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Perime

Melanzane alla Parmigiana — patëllxhanë të pjekur me salcë domatesh dhe mozzarella

· 2 min lexim

Përbërësit (4–6 porcione)

  • 2 patëllxhanë të mëdhenj (ose 3-4 të mesëm), të prerë në feta 1 cm
  • 500 ml salcë domatesh të freskët (ose pure domatesh)
  • 250 g mozzarella, e prerë në feta të holla
  • 80 g parmixhan i grirë (Parmigiano-Reggiano)
  • Vaj ulliri ekstra i virgjër
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • Një dorë gjethe baziliku të freskët
  • Thërrime buke (opsionale, për shtresën e fundit)

Hapat e përgatitjes

  1. Prisni patëllxhanët në feta të trashësisë rreth 1 cm. Vendosini në një kullesë duke i kripur çdo shtresë dhe lërini 30–60 minuta që të lëshojnë ujin e tepërt; pastaj shpërlajini dhe thani mirë.
  2. Nxehni furrën në 200°C. Lyejini fetat me vaj ulliri, shtrijini në tepsi dhe piqini 15–20 minuta derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë të artë.
  3. Në një tigan nxehni 2 lugë vaj ulliri, shtoni salcën e domateve, kripë, piper dhe bazilik; ziejeni 10–15 minuta derisa të trashet pak.
  4. Në një enë furre shtroni një shtresë të hollë salce, pastaj një shtresë fetash patëllxhani, pak mozzarella, parmixhan dhe bazilik. Përsëritni 3 shtresa, duke përfunduar me salcë dhe një shtresë bujare djathi sipër (opsionalisht thërrime buke për sipërfaqe krokante).
  5. Piqeni 25–30 minuta derisa djathi të shkrihet e të marrë ngjyrë të artë. Lëreni 10 minuta të pushojë përpara se ta shërbeni.

Koha: Përgatitja ~45 min (përfshirë kripëzimin e patëllxhanëve) + Pjekja ~30 min. Porcione: 4–6.

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