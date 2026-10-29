Prindërit kërkojnë shkarkimin e menjëhershëm të drejtorit të arrestuar të Gjimnazit “Jovan Jovanović Zmaj” në Novi Sad
Prindërit e nxënësve të Gjimnazit "Jovan Jovanović Zmaj" i dorëzuan sekretarit krahinor të arsimit kërkesën për shkarkimin urgjent të drejtorit Radivoje Stojković, i cili ndodhet në paraburgim policor 48-orësh nën dyshimin për katër vepra penale të mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore.
Prindërit e nxënësve të Gjimnazit “Jovan Jovanović Zmaj” në Novi Sad hynë sot në mëngjes në takim me sekretarin krahinor për arsim, Robert Otot, për t’i dorëzuar kërkesën për shkarkimin urgjent të drejtorit të gjimnazit, Radivoje Stojković, siç njofton SNM.
“Kërkojmë shkarkimin e menjëhershëm të drejtorit të gjimnazit Radivoje Stojković, i cili aktualisht ndodhet në mbajtje 48-orëshe në stacionin policor, dhe emërimin e një drejtori në detyrë. Si dhe shkarkimin e Bordit të përkohshëm të Shkollës dhe emërimin e një bordi të ri, adekuat”, tha për gazetarët njëri nga prindërit, Goran Radojev.
Prokuroria Themelore Publike në Baçka Pallankë njoftoi mbrëmë se, me urdhër të prokurorit, drejtori Stojković u arrestua dhe iu caktua paraburgimi deri në 48 orë. Ai dyshohet për katër vepra penale të mosekzekutimit të vendimit gjyqësor, sepse refuzoi të zbatonte vendime të formës së prerë që e detyronin të kthente në punë katër profesorë të gjimnazit.
Prindërit propozuan konkretisht që drejtore në detyrë të emërohet Maja Milutinović, psikologe e shkollës, e cila ishte edhe kandidate për drejtore në konkursin e shpallur në gusht. Ata kërkojnë gjithashtu që në Bordin e Shkollës të emërohen profesorë në përputhje me shumicën në gjimnaz.
Sipas Radojevit, sot në mëngjes në shkollë u paraqitën katër profesorët që kanë marrë vendimet për kthimin në punë dhe kërkuan të caktoheshin zyrtarisht në mësim, por nuk u paraqit as ndihmësdrejtoresha e as ndonjë anëtar i Bordit të Shkollës. “Situata aktuale në Gjimnazin Jovina është plotësisht paqeverisje”, tha ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.