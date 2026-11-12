Fragmente droni gjenden në një vresht në Moldavi, pranë kufirit me Ukrainën
Policia moldave njoftoi më 12 nëntor se fragmente droni u gjetën në një plantacion rrushi në fshatin Antonesti, rreth 10 kilometra nga rajoni ukrainas i Odesës, pak orë pas sulmit masiv rus me dronë mbi Odesën.
Policia moldave njoftoi më 12 nëntor se fragmente droni u gjetën në një zonë që kufizohet me rajonin jugor ukrainas të Odesës, pasi një banor vendas telefonoi autoritetet, siç njofton The Kyiv Independent. Mbetjet u zbuluan pak orë pasi guvernatori i Odesës, Oleh Kiper, raportoi rreth mesditës, me kohën lokale, një sulm “masiv” rus me dronë mbi Odesën dhe zonat përreth.
Sipas policisë, një shtetas moldav njoftoi policinë e rrethit Stefan Voda pasi pa mbetjet në një plantacion rrushi në skaj të fshatit Antonesti, rreth 10 kilometra nga rajoni i Odesës. Ekzaminimi për të përcaktuar origjinën e fragmentit vazhdon, ndërsa autoritetet po punojnë për të siguruar zonën.
Policia paralajmëroi banorët të mos u afrohen fragmenteve apo objekteve të dyshimta derisa zona të kontrollohet për siguri, për të shmangur çdo rrezik nga mbetjet e mundshme shpërthyese.
Incidenti vjen në një kohë kur vendet fqinje të Ukrainës, si Moldavia, përballen me shkelje gjithnjë e më të shpeshta nga dronët rusë, ndërsa Rusia ka shtuar sulmet ajrore. Më 23 tetor, Moldavia shpalli persona non grata një anëtar të ambasadës ruse, pasi një dron rus Geran ra pranë shtëpive në qendër të vendit. Presidentja Maia Sandu deklaroi atëherë se “Lufta e Rusisë vazhdon të vërë në rrezik jetët e moldavëve”.
Më 16 tetor, Ministria e Mbrojtjes raportoi katër dronë rusë që hynë në hapësirën ajrore të Moldavisë, ndërsa më 3 tetor pesë dronë dhe raketa ruse shpërthyen në territorin moldav.
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