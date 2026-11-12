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Ukraina

SBU: Ushtaraku ukrainas i rekrutuar nga FSB-ja do të ndihmonte në vrasjen e komandantit të brigadës ajrore

I dyshuari, një ushtarak i mobilizuar që shërbente si shofer, u arrestua në Mykolaiv ndërsa po përgatitej t'i dërgonte koordinatorit të tij rus koordinatat e objektit ushtarak ku pritej komandanti i brigadës, një kolonel.

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SBU: Ushtaraku ukrainas i rekrutuar nga FSB-ja do të ndihmonte në vrasjen e komandantit të brigadës ajrore

Sipas Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU), i dyshuari, një ushtarak ukrainas i mobilizuar, u arrestua në qytetin e Mykolaivit ndërsa po përgatitej t’i dërgonte koordinatorit të tij rus koordinatat e një objekti ushtarak ku pritej të ishte i pranishëm komandanti i brigadës, një kolonel. Detyra e tij ishte të drejtonte në kohë reale një goditje ruse me raketë ndaj shtabit të njësisë ushtarake ukrainase, siç njofton Kyiv Independent.

Hetimi zbuloi se ushtaraku tërhoqi vëmendjen e inteligjencës ruse ndërsa kërkonte marrëdhënie romantike në kanalet e takimeve në Telegram. Pas rekrutimit, ai komunikonte me një oficer të FSB-së përmes një bisede anonime dhe, duke përdorur pozicionin e tij si shofer, mblodhi informacion mbi vendndodhjen e komandës së brigadës.

Ai dyshohet se dha edhe informacion mbi objektet ushtarake ukrainase që ruanin dhe lëshonin dronë sulmues me rreze të gjatë ndaj pozicioneve ruse në prapavijë.

SBU-ja tha se e zbuloi komplotin paraprakisht, siguroi vendndodhjet e trupave ajrore dhe e arrestoi të dyshuarin në njësinë e tij ushtarake. Hetuesit i gjetën një telefon me mesazhe drejtuar koordinatorit të FSB-së që detajonin përgatitjet për atentatin e planifikuar.

Operacioni u krye nga kundërzbulimi ushtarak i SBU-së në bashkëpunim me inteligjencën ushtarake të Ukrainës (HUR). I dyshuari u akuzua për tradhti të lartë nën ligjin ushtarak; ndodhet në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht dhe, nëse dënohet, rrezikon burgim të përjetshëm dhe konfiskim të pasurisë.

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