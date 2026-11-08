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Ekonomia

Projektbuxheti 2027, prodhimi kombëtar do t’i kalojë 30 mld euro, ekonomia pritet të rritet me 3.9%

Ministrja Delina Ibrahimaj paraqiti në Kuvend projektbuxhetin 2027: të ardhurat parashikohen 7.9 mld euro, investimet 1.8 mld euro dhe borxhi publik zbret në 52.6% të prodhimit.

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Kombëtare për Sigurinë

Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, paraqiti në Kuvend projektbuxhetin e vitit 2027, dokument që sipas saj synon rritjen ekonomike dhe përmirësimin e jetës së çdo qytetari, siç njofton Shqiptarja.com.

Sipas projektbuxhetit, rritja ekonomike parashikohet 3.9% në 2027, e mbështetur në turizëm dhe ndërtim, ndërsa prodhimi kombëtar pritet të kalojë për herë të parë 30 miliardë euro, siç njofton Shqiptarja.com.

Të ardhurat totale parashikohen 7.9 miliardë euro, 9.5% më shumë se në 2026, nga të cilat 7.2 miliardë euro pritet të sigurohen nga taksat dhe doganat, siç njofton Shqiptarja.com. Shpenzimet totale parashikohen 8.5 miliardë euro, me një rritje prej 7.4%.

Investimet kapitale parashikohen 1.8 miliardë euro, ose 6% e prodhimit, me rritje 10.4%, të financuara 85% nga burime të brendshme dhe 15% nga burime të huaja. Nga këto, 800 milionë euro parashikohen për infrastrukturë dhe mirëmbajtje rrugësh, 400 milionë euro për arsimin, 300 milionë euro për shëndetësinë, 200 milionë euro për bujqësinë dhe 100 milionë euro për mjedisin.

Borxhi publik parashikohet të zbresë nga 54.6% në 2026 në 52.6% të prodhimit në 2027, ndërsa deficiti buxhetor parashikohet 2% e prodhimit, rreth 600 milionë euro. Të ardhurat për frymë pritet të arrijnë afro 12,886 euro në vit, rreth 1,000 euro në muaj.

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