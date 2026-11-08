Nevil Dede para ndeshjes me Vorën: një sfidë delikate, duhet të ruajmë mentalitetin
Pasi u kthye nga Kraiova, Egnatia po përgatitet për kampionatin dhe luan në shtëpi, në Rrogozhinë, kundër Vorës, të dielën në orën 18:00, në një nga ndeshjet e javës së 11-të, raporton Welcome to Albania.
Egnatia kryeson kampionatin me 21 pikë në nëntë javë, me 20 gola të shënuar dhe 9 të pësuar, ndërsa Vora është në vendin e pestë. Ajo e mbylli fazën e parë me fitore dhe e nisi fazën e dytë me fitore në transfertë ndaj Tiranës.
Trajneri Nevil Dede tha se pas pauzës pas fushatës si kampion, vëmendja kthehet te java e 11-të dhe tri pikët janë objektivi. Çdo ndeshje në kampionat është e vështirë, theksoi ai, dhe kampionati nuk fal, ndaj duhen shmangur gabimet. Sipas tij, kjo do të arrihet nëse të gjithë lojtarët, përfshirë ata që u kthyen së fundi në fushë dhe treguan se po kthehen në gjendjen më të mirë pas problemeve të tyre, ndjekin udhëzimet e trajnerit, dhe skuadra duhet të vazhdojë në formë.
Për mentalitetin, Dede tha se motivimi dhe përqendrimi janë sektorët e grupit që kanë ende nevojë për përmirësim, dhe se skuadra duhet të ruajë mentalitetin e një kampioni. Sipas tij, kthimi nga Kraiova erdhi me shpirt për të vazhduar, dhe ekipi duhet të ruajë ritmin dhe formën e fazës së parë për të vazhduar në të njëjtën mënyrë.
Vorën e konsideron një sfidë delikate, për të cilën duhet treguar kujdes maksimal. Dede paralajmëroi se edhe ndaj kundërshtarëve më pak të fortë nevojitet kujdesi maksimal, pasi rezultati nuk varet vetëm nga forca e ekipit.
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