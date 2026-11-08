Egnatia jashtë zonës play-off, por kualifikimi në Conference League mbetet i hapur
Egnatia ka pësuar humbjen e parë në Conference League, 2-0 ndaj Universitatea Craiovas në Rumani, pas dy barazimeve në dy ndeshjet e para, ndaj Midtjyllandit dhe Aarhusit, raporton Topgol.
Me këtë rezultat, rrogozhinasit janë në vendin e 26-të me dy pikë pas tri ndeshjesh, me dy gola të shënuar dhe katër të pësuar, pra me golaverazh -2. Ata ndodhen jashtë zonës së play-off-it vetëm për golaverazh, pasi edhe Aarhusi, në vendin e 24-të, edhe Jabloneci, në vendin e 23-të, kanë nga dy pikë.
Në fund të ndeshjes, Bitri u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u largua nga fusha, kështu që do të mungojë në ndeshjen e ardhshme europiane. Mungesat kanë peshuar gjithashtu, sipas Topgol: Sota nuk luajti për shkak dëmtimi, ndërsa Gruda, autori i dy golave në dy ndeshjet e para të Conference League, mungoi gjithashtu.
Megjithatë, llogaritë nuk janë mbyllur. Topgol thekson se me tri ndeshje për të ndryshuar, Egnatia ka ende shpresë për kualifikim, pasi nuk del jashtë loje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.