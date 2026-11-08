🌧️
Tiranë 13°C · Shi i lehtë 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,943 ▲ +0.16% ETH $2,236 ▼ -0.07% XRP $1.1585 ▼ -0.49% SOL $89.5700 ▼ -0.33%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
AEK kthehet te fitorja me përmbysje: mposht Levadiakosin 2-1 me dy gola në katër minuta Dronët ukrainas godasin urën mbi lumin Mius dhe një nënstacion në rajonin e Rostovit, mbyllet rruga strategjike drejt Krimesë “Fronti” anti-Infatino gëzon, Wenger do të futet në garën për president i FIFA-s Kategoria e Dytë, Grupi B: 22 gola në pesë ndeshje, Luftëtari shkatërron Memaliajn Formacionet zyrtare Skënderbeu-Dinamo: Ahmataj dhe Daja thonë fjalën e fundit
Menu
Abissnet Superiore

Egnatia jashtë zonës play-off, por kualifikimi në Conference League mbetet i hapur

· 1 min lexim

Egnatia ka pësuar humbjen e parë në Conference League, 2-0 ndaj Universitatea Craiovas në Rumani, pas dy barazimeve në dy ndeshjet e para, ndaj Midtjyllandit dhe Aarhusit, raporton Topgol.

Me këtë rezultat, rrogozhinasit janë në vendin e 26-të me dy pikë pas tri ndeshjesh, me dy gola të shënuar dhe katër të pësuar, pra me golaverazh -2. Ata ndodhen jashtë zonës së play-off-it vetëm për golaverazh, pasi edhe Aarhusi, në vendin e 24-të, edhe Jabloneci, në vendin e 23-të, kanë nga dy pikë.

Në fund të ndeshjes, Bitri u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u largua nga fusha, kështu që do të mungojë në ndeshjen e ardhshme europiane. Mungesat kanë peshuar gjithashtu, sipas Topgol: Sota nuk luajti për shkak dëmtimi, ndërsa Gruda, autori i dy golave në dy ndeshjet e para të Conference League, mungoi gjithashtu.

Megjithatë, llogaritë nuk janë mbyllur. Topgol thekson se me tri ndeshje për të ndryshuar, Egnatia ka ende shpresë për kualifikim, pasi nuk del jashtë loje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu