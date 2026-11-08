Trump: Sulmet e reja ndaj Iranit janë “shumë të pamundura” nëse bisedimet përparojnë
Presidenti amerikan Donald Trump tha në një intervistë telefonike për CNN se një kthim në luftë me Iranin varet nga nënshkrimi i një marrëveshjeje të fortë për programin bërthamor dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa paralajmëroi se forcat amerikane mbeten plotësisht gati në rajon.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se është “shumë e pamundur” që t’i duhet të urdhërojë një rikthim në luftë me Iranin, për sa kohë që ka përparim në negociatat mbi programin bërthamor të Teheranit dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Siç njofton CNN, Trump e përsëriti këtë vlerësim pesë herë gjatë një interviste telefonike 20-minutëshe me gazetarin Jim Sciutto.
“Varet nëse ata nënshkruajnë ose jo një marrëveshje shumë të fortë”, tha Trump, duke e quajtur Iranin “një komb në dështim” dhe duke pretenduar se inflacioni atje ka arritur 301% këtë vit. “Përgjigja është: shumë e pamundur që të jetë e nevojshme. Nëse do të ishte e nevojshme, do ta bëja, por i goditëm shumë rëndë”, shtoi ai, sipas raportimit të CNN.
Në të njëjtën kohë, presidenti amerikan theksoi se forcat e SHBA-së janë në pozicion në rajon nëse ai jep urdhrin për sulm. “Jemi gati për këtë. Kam tre aeroplanmbajtëse këtu. Janë plotësisht të ngarkuara dhe gati”, tha Trump. Ai tha se SHBA-ja ka identifikuar objektiva infrastrukturore brenda Iranit, përfshirë termocentrale dhe ura: “Kemi 38 ura në shënjestër, që mund t’i rrëzojmë në një orë”, tha ai, duke shtuar se do të preferonte të mos e bënte, sepse rindërtimi i tyre do të kërkonte rreth 10 vjet.
Trump pretendoi gjithashtu se mbrojtja kundërajrore e Iranit është shkatërruar dhe se Teherani ruan vetëm rreth 10% të kapacitetit të tij raketor dhe 15% të kapacitetit me dronë, pasi pjesa më e madhe e fabrikave janë shkatërruar. “Me shumë gjasa nuk do të jetë e nevojshme”, përsëriti ai për perspektivën e një veprimi të ri ushtarak. “Ata duan aq shumë të bëjnë një marrëveshje.”
Intervista vjen tetë muaj pas fillimit të luftës, në një ngërç ku cisternat që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit janë vënë nën sulme iraniane, ndërsa aktiviteti diplomatik është shtuar pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA. Sipas CNN, të premten Katari tha se Trump kishte telefonuar emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, për të diskutuar uljen e tensioneve, ndërsa një ditë më herët ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi kishte folur me homologët e tij nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani, Pakistani, Kuvajti, Jordania, Turqia, Qiproja dhe Katari.
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