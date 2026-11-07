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Maqedonia e Veriut

Prokuroria në Kavadarc: drejtoresha e një kursimoreje realizoi kredi fiktive në emër të qytetarëve të dëmtuar

E dyshuara, drejtuese e një filiali të një kursimoreje në Kavadarc, dyshohet se për një kohë të gjatë ka realizuar kredi fiktive dhe nuk i ka evidentuar siç duhet depozitat e kursimtarëve, ndërsa prokurori kërkon masa kujdesi ndaj saj.

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Prokuroria Themelore Publike në Kavadarc ka hapur procedurë kundër një personi dhe po ndërmerr veprime parahetimore për dyshime për disa vepra penale, siç njofton Fokus, duke iu referuar njoftimit të prokurorisë. E dyshuara ngarkohet për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe të autorizimit, për dëmtim dhe hyrje të paautorizuar në një sistem kompjuterik, si dhe për përvetësim në shërbim.

Sipas prokurorisë, ekziston dyshim i bazuar se e dyshuara, drejtoreshë e një filiali të një kursimoreje në Kavadarc, për një periudhë të gjatë ka kryer mashtrime dhe keqpërdorime me mjetet e kursimtarëve. Siç njofton Fokus, ajo dyshohet se ka realizuar kredi fiktive në emër të qytetarëve të dëmtuar dhe nuk i ka evidentuar siç duhet depozitat e tyre, duke përfituar kështu pasuri në mënyrë të kundërligjshme.

Për sigurimin e provave, me urdhër të gjykatës të marrë me kërkesë të prokurorit publik, dje janë kryer disa bastisje dhe janë sekuestruar dokumentacion dhe sende të tjera, bën të ditur prokuroria.

Pasi veprimet e të dyshuarës u zbuluan, kursimorja ia ndërpreu asaj marrëdhënien e punës.

Për shkak të rrezikut të arratisjes, prokurori publik ka dorëzuar propozim për caktimin e masave të kujdesit ndaj të dyshuarës: marrjen e dokumentit të udhëtimit dhe detyrimin që ajo të paraqitet në gjykatë.

Prokuroria bën të ditur se po vazhdon të ndërmarrë veprime për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

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