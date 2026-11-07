Mulligatawny anglo-indiane — supa me pulë, thjerrëza të kuqe dhe qumësht kokosi
Supa e ngrohtë anglo-indiane me pulë, thjerrëza të kuqe, mollë dhe qumësht kokosi, e aromatizuar me curry — një pjatë e plotë që ngroh dhe ngop në çdo stinë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 35-40 minuta. Porcione: 4-6.
Përbërësit
- 500 g gjoks pule (ose kofshë pule pa kocka), i prerë në kubikë
- 150 g thjerrëza të kuqe, të shpëlara
- 1 qepë e madhe, e grirë imët
- 2 karota mesatare, të prera në kubikë të vegjël
- 1 mollë e thartë (p.sh. Granny Smith), e qëruar dhe e prerë në kubikë
- 2 thelpinj hudhre, të grira
- 1 lugë çaji xhenxhefil i freskët i grirë (ose 1/2 lugë çaji xhenxhefil pluhur)
- 2 lugë gjelle vaj luledielli ose gjalpë
- 2 lugë çaji pluhur curry
- 1 lugë çaji kurkumë (turmerik)
- 1/2 lugë çaji kumin i bluar
- 1/4–1/2 lugë çaji spec djegës pluhur, sipas shijes
- 1 litër lëng pule (ose ujë)
- 400 ml qumësht kokosi (1 kanaçe)
- 100 g oriz basmati, i gatuar veçmas për servirje (opsional)
- Lëngu i 1/2 limoni jeshil (ose limoni të zakonshëm)
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- Majdanoz ose koriandër i freskët, për zbukurim
Hapat e përgatitjes
- Nxehni vajin ose gjalpin në një tenxhere të madhe në zjarr mesatar. Skuqni qepën 4-5 minuta derisa të zbutet, pastaj shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin dhe kaurdisini edhe 1 minutë.
- Shtoni pluhurin e curry-t, kurkumën, kuminin dhe specin djegës dhe përziejini 30 sekonda, derisa erëzat të lëshojnë aromën — ky hap zgjon gjithë shijen e supës.
- Shtoni kubikët e pulës dhe skuqini 4-5 minuta duke i kthyer, derisa të marrin ngjyrë nga të gjitha anët.
- Shtoni karotat, mollën e prerë dhe thjerrëzat e shpëlara. Përziejini mirë me erëzat dhe pulën.
- Hidhni lëngun e pulës, shtoni kripë dhe piper, mbulojeni pjesërisht dhe lëreni të ziejë në zjarr të ulët-mesatar 20-25 minuta, derisa thjerrëzat të treten pothuajse dhe pula të jetë gatuar plotësisht.
- Ulni zjarrin, shtoni qumështin e kokosit dhe përziejeni butësisht. Ngroheni edhe 5 minuta pa e lënë të vlojë fort, që qumështi i kokosit të mos pritet.
- Hiqeni nga zjarri, shtoni lëngun e limonit jeshil, provojeni për kripë dhe pikante dhe rregullojeni sipas shijes.
- Shërbejeni të nxehtë mbi një lugë oriz basmati të gatuar në çdo pjatë (nëse e përdorni), të zbukuruar me majdanoz ose koriandër të freskët dhe një fetë limoni jeshil anash.
Shënim: Emri “mulligatawny” vjen nga fjalët tamil “milagu thanni” — ujë me piper. Supa lindi në Indinë e Jugut nga rasam-i tamil dhe u shndërrua në kuzhinën anglo-indiane në një gjellë të plotë me mish, thjerrëza dhe oriz.
Tema: mulligatawny pulë supë thjerrëza
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