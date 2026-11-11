Çështja “Inđija put”: paraburgim për një të dyshuar, ndalim afrimi me dëshmitarët për dy të tjerë
Gjykata e Lartë në Novi Sad i caktoi paraburgim deri në 30 ditë njërit prej të arrestuarve në çështjen "Inđija put", ndërsa dy të tjerëve u ndaloi afrimin dhe komunikimin me dëshmitarët për tre muaj.
Gjykata e Lartë në Novi Sad, Departamenti Special për Luftimin e Korrupsionit, caktoi sot paraburgim deri në 30 ditë për të dyshuarin D.Đ., siç njofton Danas, duke cituar agjencinë Beta. Ai dyshohet për keqpërdorim të pozitës zyrtare në ndihmë, ndërsa gjykata vlerësoi se ekzistojnë rrethana që tregojnë se ai mund ta pengojë procedurën duke ndikuar te dëshmitarët V.Đ. dhe M.D.
Për të dyshuarit V.Đ. dhe M.D., sipas RTS-së, gjykata caktoi masën e ndalimit të afrimit, takimit dhe komunikimit me dëshmitarët për tre muaj. Kundër këtij vendimi lejohet ankimimi në dhomën penale jashtë gjykimit të të njëjtit departament.
Çështja lidhet me arrestimet e së dielës, më 8 nëntor, në Inđija, ku u arrestuan gjashtë të dyshuar, mes tyre kryetari i Komunës së Inđijës, Marko Gašić, dhe drejtori i ndërmarrjes publike “Inđija put”, Uroš Trifunović, ndërsa një i dyshuar ende kërkohet.
Dyshimi kryesor është se Gašić dhe Trifunović — ish-drejtori dhe drejtori aktual i “Inđija put” — e përdorën pozitën e tyre zyrtare për të mundësuar një tender me një ofertues të paracaktuar për punimet e shënjimit dhe vendosjes së sinjalizimit rrugor, të cilit iu paguan gati 27 milionë dinarë, edhe pse e dinin se punimet nuk kishin përfunduar. Të dyshuarit e tjerë dyshohen për ndihmë, ndërsa T.J. akuzohet për pastrim parash.
Dje, më 9 nëntor, Gašićit dhe Trifunovićit iu caktua paraburgim deri në 30 ditë, ndërsa T.J.-së iu dha masa tremujore e ndalimit të kontaktit me dëshmitarët.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.