Joy Corrigan martohet me Todd Kraines në një ceremoni si në film në Los Anxhelos
Modelja dhe aktori i pasurive të paluajtshme kurorëzuan dashurinë në Hillcrest Country Club, me binjakët e tyre 10-muajsh mes 150 të ftuarve dhe Kris Jenner në ceremoni
Modelja dhe aktorja Joy Corrigan, 38 vjeçe, është martuar me manjatin e pasurive të paluajtshme Todd Kraines, 50 vjeç, në një ceremoni elegante në ajër të hapur në Hillcrest Country Club në Los Anxhelos, të shtunën më 17 tetor. Dasma, me kod veshjeje black-tie, mblodhi 150 të ftuar, siç njofton People në reportazhin ekskluziv të publikuar të martën.
“Dasma jonë dukej si një skenë nga një film i Nancy Meyers”, i tha nusja revistës. “Pak Old Hollywood, pak përrallë, dhe një nga ato netët kur do të doje ta ndaloje kohën.” Momenti më emocionues, sipas saj, ishte prania e djemve binjakë të çiftit, Kaden dhe Auguste, vetëm 10 muajsh, të veshur me kostume të vegjël identikë, të cilët u mbajtën në krahë drejt altarit nga kushërirat Marlowe dhe Rooney.
Corrigan eci drejt altarit mes aranzhimesh me lule të bardha, me një fustan nusërie prej dantelle me lule, me shpatulla të zbuluara, të stilistit Ines Di Santo dhe një vello dramatike, ndërsa Kraines kishte zgjedhur një smoking klasik të zi. Çifti u martua nën një hark me trëndafila të bardhë nga rabini Amy Bernstein dhe më pas ndërroi veshjet për festën: ajo me një fustan transparent me lule të Bronx Banco, ai me një xhaketë mbrëmjeje ngjyrë fildishi. Vallëzimi i parë u bë me këngën “Risk It All” të Bruno Mars.
Mes të ftuarve ishte edhe Kris Jenner — Kraines është prej vitesh mik i familjes Kardashian-Jenner dhe u bë i njohur për publikun si personazhi i padashur i telefonatave shakatare të Scott Disick në “Keeping Up with the Kardashians” — si dhe modelja Daniela Braga Freede dhe producentja e Broadway-t Candy Spelling. Para ceremonisë, mbi fushën e golfit u shfaq një ylber, një çast që nusja thotë se ende nuk e beson.
Çifti u njoh në një aplikacion takimesh në janar 2025; tre muaj më vonë Corrigan mbeti shtatzënë dhe në korrik 2025 Kraines i propozoi në Calamigos Ranch në Malibu. Binjakët lindën më 29 dhjetor 2025. “Në betimet e mia i premtova Todd-it se do ta mbush çdo ditë me gëzim”, tha ajo, duke shtuar se mezi pret ta shohë se çfarë fëmijësh do të bëhen Auguste dhe Kaden.
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