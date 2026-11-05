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Mali i Zi

Propozimi për anulimin e tenderit të aeroporteve “mbledh pluhur” në sirtarët e Kuvendit prej korrikut

Më shumë se tre muaj pasi qeveria i dërgoi Kuvendit propozimin për anulimin e tenderit të vitit 2019 për koncesionin e aeroporteve të Podgoricës dhe Tivatit, dokumenti ende nuk është shqyrtuar dhe nuk dihet kur do të votohet.

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Aeroporti i Podgoricës (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Propozimi i qeverisë së Malit të Zi për anulimin e tenderit për dhënien me koncesion të aeroporteve të Podgoricës dhe Tivatit po “mbledh pluhur” në sirtarët e Kuvendit prej më shumë se tre muajsh, njofton Vijesti. Ministria e Transportit konfirmoi për Vijesti-n se dokumentacioni, me propozimin e vendimit për anulimin e thirrjes publike, iu dërgua Kuvendit më 23 korrik, por se ministria nuk ka informacion se kur mund të mbahet seanca ku deputetët do të votonin për të; Sekretariati i Përgjithshëm i Kuvendit nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetës se përse materiali ende nuk ka hyrë në procedurë parlamentare.

Tenderi u shpall në vitin 2019 dhe komisioni i tenderit kishte renditur dy ofertues: kompaninë koreano-jugore “Incheon International Airport Corporation” në vendin e parë dhe “Corporation America Airports” në të dytin. Sipas raportimit të Vijesti-t, Incheon u tërhoq nga procedura gjatë verës, sepse Ministria e Transportit këmbënguli se elementët thelbësorë të tenderit nuk mund të ndryshoheshin, veçanërisht detyrimi për pagesën paradhënie të tarifës së koncesionit prej 100 milionë eurosh brenda 30 ditëve nga nënshkrimi i kontratës; oferta financiare e ofertuesit të dytë u gjykua e papranueshme nga ekzekutivi, ndaj qeveria vendosi t’i propozojë Kuvendit anulimin e tenderit. Përpara vendimit, pasuria e kompanisë Aerodromi i Malit të Zi u vlerësua në 265 milionë euro.

Deputeti i Aleancës Evropiane, Boris Mugoša, tha për Vijesti-n se materiali i qeverisë ende nuk ka hyrë në procedurë parlamentare, ndaj deputetët nuk kanë mundur të votojnë, duke e quajtur çështjen një “ping-pong” përgjegjësie mes qeverisë dhe mazhorancës parlamentare. Nënkryetari i Kuvendit dhe deputeti i Forumit Shqiptar, Nikolla Camaj, deklaroi se nuk ka informacion zyrtar për statusin formal të propozimit dhe se i takon Kuvendit të shprehet për të sipas procedurave, duke theksuar se më e rëndësishmja është zhvillimi afatgjatë dhe modernizimi i aeroporteve. Deputeti i Partisë Boshnjake, Adel Omeragiq, tha se, sipas njohurive të tij, materiali ende nuk ka mbërritur, ndërsa Lëvizja Qytetare URA propozon që aeroporti i Podgoricës të mbetet në pronësi shtetërore dhe të rikonstruktohet me investime publike, kurse ai i Tivatit të mund të jepet me koncesion.

Ndërkohë që pritet vendimi i Kuvendit, qeveria në fillim të shtatorit formoi një ekip të kryesuar nga kryeministri Milojko Spajić për zhvillimin e mëtejshëm të aeroporteve të Malit të Zi, ndërsa Ministria e Transportit po përgatit edhe masterplanin e zhvillimit të aeroporteve si dokument strategjik, i cili do të përcaktojë nevojat për kapacitete të ardhshme, investimet prioritare dhe modelet e mundshme të financimit, raporton Vijesti.

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