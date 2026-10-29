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29 Tet 2026
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Kosova

Protestuesit kalojnë natën para Qeverisë për Arlinda Zekajn, paralajmërohet përshkallëzim

Aktivistët kërkojnë shkarkimin e ministres së Drejtësisë Donika Gërvalla dhe ministrit të Brendshëm Xhelal Sveçla, si dhe ndjekje penale për zyrtarët që, sipas tyre, neglizhuan rastin e Arlinda Zekajt.

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Një pjesë e qytetarëve që protestuan të mërkurën me kërkesën për drejtësi në rastin e Arlinda Zekajt po vazhdojnë të qëndrojnë edhe gjatë natës para objektit të Qeverisë së Kosovës. Siç njofton Klan Kosova përmes gazetares Qendresa Bellagoshi në lidhje direkte, kanë mbetur një numër aktivistësh, pjesë e organizimit, me listën e kërkesave që presin të përmbushen.

Aktivistja Anita Nikaj tha se do të qëndrojnë sonte aty dhe se vazhduan telefonatat ndaj ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla. “Ideja e telefonatës ke që na kanë thanë me i thirrë me raportu dhunën, por nuk e hapën telefonin, nuk dulën, ne kemi me vazhdu me i thirrë prap…”, tha ajo, siç njofton Klan Kosova.

Aktivistja Liridona Sijarina nga Kolektivi Feminist, siç njofton Gazeta Express, listoi kërkesat e protestuesve dhe paralajmëroi se protestat nuk do të ndalen natë e ditë dhe do të përshkallëzohen. “Këtij shteti kemi me iu kundërvu. Protestat e tona nuk kanë me u ndalë natë e ditë, kanë me u përshkallzu.”, tha ajo.

Sijarina kërkoi ndjekje penale për kryeprokurorë, zyrtarë të Qendrave për Punë Sociale, kryegjyqtarë e gjyqtarë që, sipas saj, e çuan Arlindën në varr. “Për ma pak se dy muaj, katër gra të kësaj republike janë vra.”, tha ajo, siç njofton Gazeta Express.

Ajo kërkoi edhe shkarkimin e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit të Brendshëm, Xhelal Sveçla, duke thënë: “qat ministre edhe ministrin e Punëve të Brendshme duheni me i shkarku, ose kemi me ju shti me shkarku”. Sijarina paralajmëroi vazhdimin e protestës para Qeverisë edhe gjatë natës.

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