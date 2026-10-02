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02 Tet 2026
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Amerika

Trump del në skenë në Oklahoma pas stuhisë që e detyroi të vinte me makinë nga Teksasi

Donald Trump doli në skenën e Choctaw Event Center në Durant të Oklahomas rreth orës 7:50 të mbrëmjes me orën lokale, duke hapur turneun e tij të tre mitingjeve në shtetet e forta republikane pak më shumë se një muaj para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.

· 3 min lexim

Donald Trump u shfaq në skenën e Choctaw Event Center në Durant të Oklahomas rreth orës 7:50 të mbrëmjes me orën lokale, duke hapur turneun e tij të tre mitingjeve në shtetet e forta republikane pak më shumë se një muaj para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, siç njofton The Oklahoman.

Trump do të duhej të fliste në orën 6 pasdite, por u vonua nga moti i keq: shiu i rrëmbyeshëm pengoi uljen e avionit dhe të helikopterit në Durant. Para kësaj, ai ishte pasdite në Denton të Teksasit, ku vizitoi fabrikën e kamionëve Peterbilt dhe foli për prodhimin dhe axhendën ekonomike.

Këshilltarët e tij i sugjeruan ta anulonte ndalesën në Oklahoma — një sugjerim që turma e priti me fishkëllima — por ai refuzoi. “Kjo nuk ishte një udhëtim i lehtë,” u tha të pranishmëve, duke treguar se u desh të vinte me makinë nga Teksasi. Sipas raportimit, ai i kishte thënë stafit të tij: “Get your asses in that car; we are going to Oklahoma” (“Hipni në makinë, po shkojmë në Oklahoma”), fjalë që nxitën brohoritje të fuqishme nga turma.

Është paraqitja e parë e Trump në Oklahoma që nga viti 2020. Mitingu synon të mobilizojë republikanët për të mbajtur kontrollin e Kongresit gjatë dy viteve të fundit të mandatit, ndërsa Komiteti Kombëtar Republikan e quan këtë nisjen e një shtytjeje kombëtare fushatore për 30 ditët e fundit para zgjedhjeve.

Para Trump, në skenë dolën politikanë republikanë të Oklahomas: kandidati për guvernator Mike Mazzei, i cili tha se Trump e frymëzoi të kandidojë dhe sulmoi kundërshtaren demokrate Cyndi Munson si tepër liberale; kandidati për Senat Kevin Hern, i cili tha se “Amerika First” do të jetë në fletëvotim; Sekretari i Sigurisë Kombëtare Markwayne Mullin; senatori James Lankford; kongresisti Josh Brecheen; kandidati për zëvendësguvernator T.W. Shannon; kandidatja për thesarine Cindy Byrd; si dhe megadonatori republikan Harold Hamm.

Salla me kapacitet gati 5,000 vende ishte e mbushur plot, me mbështetës që prisnin orë të tëra në shi. Jashtë protestuan dhjetëra kundërveprimtarë — mes tyre organizatorja Elisa Standridge, anëtare e Kombit Choctaw, e cila tha: “We’re red with rage, not with Republicans” (“Jemi të kuq nga inati, jo nga republikanët”) — me pankarta për të drejtat indigjene, kundër ICE-së dhe kundër luftës.

Konteksti i mitingut është përpjekja e demokratëve për të fituar vrull duke shfrytëzuar miratimin në rënie të Trump dhe duke e fajësuar axhendën e tij për çmimet e larta të karburanteve dhe ushqimeve.

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