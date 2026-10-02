Trump në Teksas mbështet Paxton-in: “Është një dhimbje koke, por kemi nevojë për të”
DALLAS — Presidenti amerikan Donald Trump zbarkoi në Teksas të enjten për të mbështetur fuqimisht kandidaturën për Senat të prokurorit të përgjithshëm Ken Paxton, duke hapur një turne në shtetet republikane me synim mobilizimin e bazës MAGA për kandidatët republikanë përpara zgjedhjeve të nëntorit, siç njofton New York Post.
Ndalesa ishte në fabrikën e kamionëve Peterbilt Motors jashtë Dallasit, në Denton, ku Trump promovoi agjendën e tij tregtare dhe ekonomike. “Këtë vit Shtetet e Bashkuara kanë shtuar 60,000 vende të reja pune në prodhim, dhe prodhimi i kamionëve të rëndë është rritur me rreth 31 për qind,” tha ai, ndërsa Shtëpia e Bardhë thotë se tarifat e epokës Trump për kamionët ndihmuan rritjen e vendeve të punës.
Presidenti nuk e fshehu raportin e ndërlikuar me kandidatin që po mbështet. “Ken Paxton ishte në krahun tim më shumë se kushdo, dhe duhet ta kujtoj gjithmonë, sepse ndonjëherë mund të jetë një dhimbje koke, të jem i sinqertë,” u tha Trump turmës, duke e quajtur “njeri të veçantë”. “Kemi nevojë për Ken kaq shumë, prandaj jam këtu,” shtoi ai. Trump e falënderoi Paxton-in, por nuk e ftoi të fliste; nuk dihet nëse ka tension, pas raportimeve se Paxton u ankua privatisht se kandidatët republikanë panë rënie të sondazheve pas konventës së presidentit në Dallas.
Mysafiri i veçantë i ditës ishte ish-ylli i NBA-së Dennis Rodman, i cili iu bashkua turneut në fabrikë. Rodman kishte veshur pantallona të zeza me shkëlqim, pantofla Crocs dhe një bluzë me foton e tij. “rebounderi më i madh,” e vuri në dukje Trump, duke shtuar se kur donte ta njihte liderin koreano-verior Kim Jong Un, “ai që e njihte më mirë ishte Dennis Rodman” — një referencë për përgatitjet e presidentit për të rinovuar diplomacinë me mikun e Rodman-it.
Trump nuk i kurseu sulmet ndaj rivalit demokrat të Paxton-it, James Talarico. “Ke një çudak… Ai nuk ha mish. Është vegan,” tha ai. “Ta fusësh një çudak si ai atje do të ishte tmerr për shtetin tuaj dhe tmerr për vendin.”
Për fushatën e tij në mbështetje të republikanëve, presidenti tha se është i përkushtuar si kurrë: “Zemra ime është në të. Do të isha në shtëpi tani nëse nuk do të ishte… Zemra ime është në të si kurrë më parë.” Ai tha se republikanët duhet të promovonin më mirë arritjet e tyre: “Dikush thotë se kemi bërë një punë të keqe në marrëdhëniet me publikun, por një punë të shkëlqyer në menaxhim… Duhet ta çojmë mesazhin.”
Nga Dallas-i, Trump u nis për në Oklahoma për të mbështetur kandidatin republikan për guvernator Mike Mazzei; javën tjetër do të jetë në veri të Nju Jorkut për kandidatin republikan për guvernator Bruce Blakeman, ndërsa po shqyrton një udhëtim në Alaskë në mes të tetorit për senatorin Dan Sullivan. Trump fitoi Teksasin me rreth 15 pikë në 2024 dhe e mbështeti Paxton-in mbi senatorin aktual John Cornyn në primaret republikane, duke i siguruar nominimin. Në ngjarje mori pjesë edhe senatori Ted Cruz. Sipas sondazheve, Paxton mbetet prapa Talarico-s dhe përballet me pyetje për një hetim ligjor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.