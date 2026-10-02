Putini shpreh mbështetjen për Vuçiçin: “Shpresoj se do të jetë kryeministri i ardhshëm i Serbisë”
Presidenti rus Vladimir Putin shprehu mbështetjen e hapur për Aleksandar Vuçiçin dhe partinë SNS para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të Serbisë më 25 tetor, duke vlerësuar qëndrimin e Beogradit për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Moskës.
Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur mbështetjen e hapur për liderin e Partisë Përparimtare Serbe (SNS), Aleksandar Vuçiçin, para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen në Serbi më 25 tetor 2026. Deklaratat u bënë në seancën plenare të Klubit të Diskutimeve Valdaj, siç njofton BBC-ja në gjuhën serbe.
“Udhëheqja aktuale e Serbisë, ish-presidenti dhe, shpresoj, kryeministri i ardhshëm Aleksandar Vuçiç, ndjek një politikë të matur dhe tregon dëshirë për bashkëpunim me Rusinë. Këtë ne e mirëpresim patjetër dhe do t’ia kthejmë”, deklaroi Putini, sipas raportimit të BBC-së. Ai tha gjithashtu se Rusia e vlerëson shumë qëndrimin e matur të Serbisë dhe vendimin për të mos vendosur sanksione ndaj Moskës — Beogradi, bashkë me Minskun, është e vetmja kryeqytet evropian që nuk ka vendosur asnjë formë sanksionesh ndaj Rusisë që nga nisja e pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022.
Bashkimi Evropian prej vitesh kërkon që Serbia të përafrohet me politikën e tij të jashtme, pra t’i bashkohet sanksioneve ndaj Rusisë, por Beogradi vazhdimisht ka refuzuar. Vuçiçi prej vitesh ka përsëritur se sa të jetë ai në pushtet, sanksione ndaj Rusisë nuk do të vendosen. Edhe Lista Studentore, një prej aktorëve të zgjedhjeve të ardhshme, ka thënë se nuk do të vendosë sanksione nëse vjen në pushtet; shumica e listave zgjedhore janë kundër sanksioneve, ndërsa disa prej tyre janë edhe kundër anëtarësimit të Serbisë në BE, shkruan BBC-ja.
Putini foli edhe për atë që e quajti “trajtimin e padrejtë” të Perëndimit ndaj Serbisë: “Ata (Perëndimi) dikur formuluan vetë Marrëveshjen e Dejtonit dhe tani askush nuk do ta zbatojë. Dhe në raste të tjera ua imponojnë vendime të caktuara serbëve.” “Serbët u gjendën si popull i ndarë në Evropë, i ndarë me forcë. Kjo është keq, sepse çdo padrejtësi çon në një lloj komplikimi të konfliktit”, tha presidenti rus. Pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnje dhe Hercegovinë, Milorad Dodik vizitoi Putinin në Moskë, ndërsa para zgjedhjeve serbe Vuçiçi dhe Putini biseduan në telefon — bisedë pas së cilës Serbia siguroi një marrëveshje të re tremujore për furnizimin me gaz rus, sipas raportimit të BBC-së.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.