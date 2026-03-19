Qeveria italiane dekret për heqjen e akcizës së karburantit për 20 ditë, nga sot në fuqi, bie me 25 cent për litër çmimi
Nga sot hyn në fuqi ulja e akcizës për 20 ditë për të përballuar rritjen e çmimeve të karburantit.
Procedura për dekretin e karburanteve, e miratuar mbrëmë nga Këshilli i Ministrave, ka qenë e menjëhershme. Masa është publikuar në Fletoren Zyrtare me datë 18 mars 2026 dhe ulja e akcizës prej 25 centësh për litër hyn në fuqi që sot, më 19 mars.
Dekreti i qeverisë parashikon një ulje prej 25 centësh për litër në çmimin e karburanteve. Kryeministrja Giorgia Meloni e cilësoi këtë si një masë kundër spekulimit dhe për të përmbajtur kostot shumë të larta të furnizimit me karburant. Ajo mblodhi papritur Këshillin e Ministrave në orën 19:00, edhe pse ishte në prag të nisjes për në Bruksel, për të miratuar këtë vendim.
Opozita e kishte kërkuar një masë të tillë që në fillim të luftës, por tani, vetëm tre ditë para referendumit, Partia Demokratike e kritikon si një vendim me qëllime elektorale.
Qeveria ka vënë në dispozicion pak më shumë se gjysmë miliardi euro për të ndalur “rritjet e pajustifikuara” dhe “rritjen e mundshme të çmimeve të lidhura me krizën”. Meloni kishte kërkuar më parë kohë për të studiuar ndërhyrjen më të përshtatshme, duke theksuar se masa është e përkohshme, por mund të zgjatet nëse kriza vazhdon.
Mbledhja e qeverisë zgjati vetëm gjysmë ore. Gjatë gjithë ditës, ministritë e Ekonomisë dhe Energjisë punuan për të finalizuar paketën, të cilën Meloni donte ta miratonte para se të përballej në nivel europian me çështjen e taksave ETS që rëndojnë industrinë.
Kryeministrja zhvilloi takime me ministrat Giancarlo Giorgetti dhe Gilberto Pichetto, si dhe mori pjesë në një takim me presidentin Sergio Mattarella, ku paralajmëroi ndërhyrjen me dekret urgjent.
Fillimisht u shqyrtuan disa opsione, përfshirë rikthimin e bonusit të karburantit për kategoritë më në nevojë. Por Meloni preferoi një masë të përgjithshme nga e cila përfitojnë të gjithë qytetarët. Në fund u vendos ulja e akcizës për 20 ditë, që sjell një ulje prej 25 centësh për litër në pompë (përfshirë efektin në TVSH).
Kjo ishte edhe masa e mbështetur nga Matteo Salvini, i cili kishte propozuar edhe vendosjen e një tavani për çmimet e karburanteve (si në Hungari), por kjo ide u braktis për shkak të problemeve që do të krijonte në tregun e lirë.
Paketa përfshin gjithashtu: rritjen e kontrolleve kundër spekulimit nga autoritetet,
sanksione për pikat e karburantit dhe furnizuesit që abuzojnë me çmimet, rikthimin e kreditit tatimor për transportuesit, si gjatë luftës në Ukrainë, zgjerimin e këtij përfitimi edhe për sektorin e peshkimit në masën 20%.
Salvini ishte i pari që njoftoi publikisht uljen e akcizës, duke theksuar se italianët do të paguajnë më pak se qytetarët në Gjermani, Francë dhe Spanjë. Në të njëjtën kohë, edhe Antonio Tajani publikoi një video për të garantuar se masat do të kenë efekt të menjëhershëm për shoferët dhe transportuesit.
Më pas, Meloni theksoi në televizion dhe në rrjetet sociale se ndërhyrjet e qeverisë kanë bërë që rritja e çmimeve në Itali të jetë më e ulët se në vende të tjera europiane, duke siguruar se qeveria do të jetë vigjilente që “paratë e italianëve të mos përfundojnë në duart e spekulatorëve”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.