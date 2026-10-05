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05 Tet 2026
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Mali i Zi

Qindra qytetarë në turneun bamirës të basketit në Podgoricë për tifozin e sëmurë të Buduçnostit

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Basketbollistët e Buduçnost Volit në tribunë gjatë turneut bamirës "për Çakun" në parkun e Njegoshit, Podgoricë. Foto: Vijesti

Siç njofton Vijesti, në parkun e Njegoshit të Podgoricës u zhvillua sot turneu i basketit “Turnir za Čaku” (Turneu për Çakun), i organizuar për të mbledhur ndihmë për Aleksandar Çaka Ivanoviqin, liderin e tifozëve të Buduçnostit të njohur si “Varvarët”, i cili po përballet me një sëmundje të rëndë.

Turneu u hap në orën 11:00 dhe vetë Ivanoviqi ishte i pranishëm në hapje, shkruan Vijesti. Sipas organizatorëve, “Varvarëve”, në garë morën pjesë 62 ekipe nga Mali i Zi, por edhe nga rajoni.

Siç njofton Vijesti, në park ishte i pranishëm një numër i madh qytetarësh dhe sportistësh — mes tyre basketbollistët e Buduçnost Volit, vaterpolistë, futbollistë e hendbollistë — të gjithë të mbledhur për të njëjtin qëllim: ndihmën për Çakun.

Ngjarja e sotme tregoi edhe një herë solidaritetin e komunitetit sportiv malazez, ku tifozë, klube dhe qytetarë u bashkuan përtej rivaliteteve sportive për një kauzë njerëzore.

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