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Serbia

Rakić (DS): Vuçiçi po keqpërdor rekomandimet e OSBE-së për të krijuar iluzionin e reformave

Nënkryetarja e DS-së akuzon Vuçiçin për inxhinieri zgjedhore dhe thotë se Lista Studentore është zgjedhja e vetme kundër regjimit.

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Nënkryetarja e Partisë Demokratike (DS) Dragana Rakić akuzoi sot presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiç se po keqpërdor rekomandimet e Zyrës së OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) për të krijuar një iluzion reformash dhe për të zgjatur pushtetin e tij.

Si shembull të parë ajo mori Këshillin e Organit Rregullator për Mediat Elektronike (REM): pjesëmarrja e “anëtarëve gjoja të pavarur” i shërben Vuçiçit si argument para Komisionit Evropian se po zbaton rekomandimet e ODIHR-it, ndonëse, sipas saj, “në thelb nuk ka ndryshuar asgjë” — prandaj Partia Demokratike kërkon dorëheqjen e tyre të menjëhershme.

Shembulli i dytë ishte mbledhja e firmave për listat zgjedhore: sipas saj, listat formalisht opozitare nuk arritën për ditë me radhë të mblidhnin numrin e mjaftueshëm të firmave, por informacionet me interes publik treguan se secila prej tyre shumicën e firmave i kishte vërtetuar në administratat komunale dhe të qyteteve — çka mundëson, sipas saj, “inxhinieri zgjedhore” dhe shpërndarjen e votave kundër pushtetit.

“Megjithatë, inxhinieria zgjedhore e Vuçiçit që në start pësoi dështim. Po bëhet gjithnjë e më e qartë se Lista Studentore është zgjedhja e vetme kundër regjimit dhe se shpërndarja e votave kundër regjimit do të jetë minimale,” tha ajo.

Ajo kujtoi se Partia Demokratike e kishte braktisur Kuvendin Popullor 20 muaj më parë për shkak të “simulimit të punës së institucioneve” dhe u bëri thirrje partive të tjera opozitare të bëjnë të njëjtën gjë dhe të mbështesin studentët.

Dragana Rakić njoftoi se DS-ja do t’u paraqesë partnerëve evropianë se si Vuçiçi po i përdor rekomandimet e ODIHR-it për të krijuar iluzion reformash, inxhinieri zgjedhore dhe zgjatje të pushtetit. “Jemi të sigurt se nuk do të ia dalë. Nuk ka manipulim zgjedhor që mund ta ndihmojë Vuçiçin të ruajë pushtetin kundër vullnetit të shumicës së qytetarëve. Studentët po fitojnë,” tha ajo.

Burimi: Danas

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