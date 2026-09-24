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Serbia

Shoqatat mediatike i kërkojnë Telekomit dhe REM-it të ndalojnë transmetimin e paligjshëm tokësor të Informerit dhe Kuririt

16 organizata akuzojnë Telekomin për shkelje të Ligjit për mediat elektronike dhe kërkojnë nisjen e procedurave kundër personave përgjegjës.

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Gjashtëmbëdhjetë shoqata mediatike dhe organizata të shoqërisë civile i kërkuan sot Telekom Srbija dhe Organit Rregullator për Mediat Elektronike (REM) që të ndalojnë pa vonesë transmetimin e paligjshëm tokësor të televizioneve Informer, Kurir dhe kanaleve të tjera, programet e të cilave, pa licencat përkatëse, u bënë falas të aksesueshme përmes antenave.

Sipas deklaratës së Fondacionit Slavko Ćuruvija, Informer dhe Kurir kanë licenca për shpërndarje kabllore, satelitore dhe IPTV, por jo për transmetim kombëtar tokësor. Duke i zhbllokuar këto kanale, Telekomi, sipas shoqatave, i ka barazuar praktikisht me televizionet me licencë kombëtare dhe ka marrë një rol që i takon vetëm REM-it — të vetmit kompetent për të vendosur kush mund ta përdorë burimin e kufizuar publik, spektrin radiofrekuencor dhe kapacitetet e rrjetit tokësor.

Shoqatat e konsiderojnë situatën veçanërisht problematike sepse ajo ndodh pak para zgjedhjeve parlamentare të parakohshme të 25 tetorit: Informer dhe Kurir fituan shtrirje kombëtare pikërisht kur, sipas të gjitha monitorimeve relevante, raportojnë jashtëzakonisht njëanshëm për përfaqësuesit e pushtetit, ndërsa për përfaqësuesit e Listës Studentore raportojnë duke shkelur të gjitha standardet profesionale dhe ligjore.

Sipas deklaratës, Telekomi ka shkelur Ligjin për mediat elektronike, Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës dhe Ligjin për komunikimet elektronike, si dhe ka dëmtuar buxhetin e REM-it, i cili financohet nga tarifat për transmetim kombëtar. Këshilli i sapoformuar i REM-it u thirr të nisë procedurat ligjore përkatëse kundër personave përgjegjës që, duke zhbllokuar këto kanale, shkelën rëndë dispozitat e Ligjit për mediat elektronike.

Deklaratën e nënshkruan ANEM, Asociacioni i Medias, Asociacioni i Medias Online, Qendra Autonome e Gruas, Qendra e Beogradit për të Drejtat e Njeriut, Dugina Iskra, Lëvizja Evropiane në Serbi, Iniciativat Qytetare, GS KUM Nezavisnost, Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës, Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë, Partneri Srbija, Lokal Press, RERI, Fondacioni Slavko Ćuruvija dhe Shoqata Krokodil.

Burimi: Danas

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