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Politika

Rama vlerëson transformimin e Shkodrës: Qyteti po kthehet në një nga destinacionet më të preferuara të turistëve nga e gjithë bota

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Përmes një komunikimi në rrjetet sociale, Kryeministri Edi Rama ka nënvizuar ecurinë e Shkodrës si një prej pikave më atraktive turistike në vend.

Investimet dhe ndryshimet e realizuara në strukturën e qytetit kanë ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e imazhit dhe rritjen e kapaciteteve mikpritëse.

“Shkodra e transformuar, tanimë gjithnjë e më e bukur e më mikpritëse, është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara të turistëve nga e gjithë bota për pushimet dhe udhëtimet e tyre në Shqipëri”, shkruan Rama.

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