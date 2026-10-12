Rama vlerëson transformimin e Shkodrës: Qyteti po kthehet në një nga destinacionet më të preferuara të turistëve nga e gjithë bota
Përmes një komunikimi në rrjetet sociale, Kryeministri Edi Rama ka nënvizuar ecurinë e Shkodrës si një prej pikave më atraktive turistike në vend.
Investimet dhe ndryshimet e realizuara në strukturën e qytetit kanë ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e imazhit dhe rritjen e kapaciteteve mikpritëse.
“Shkodra e transformuar, tanimë gjithnjë e më e bukur e më mikpritëse, është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara të turistëve nga e gjithë bota për pushimet dhe udhëtimet e tyre në Shqipëri”, shkruan Rama.
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