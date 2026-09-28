🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 93.44 ▲1.11%
ARI 4,145 ▼4.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,630 ▼ -1.11% ETH $2,687 ▼ -0.01% XRP $1.4992 ▼ -1.61% SOL $119.0500 ▼ -3.02%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.44 ▲1.11 % ARI 4,145 ▼4.08 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.44 ▲1.11 % ARI 4,145 ▼4.08 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
POLITICO/ Strategjia e re e Brukselit, BE po harton “udhërrëfyes” të përshpejtuar për 4 vende favorite, përfshirë Shqipërinë Jessica Vosk dhe Michael Luwoye i bashkohen «Imitation of Life»: u zbulua kasti i plotë i premierës botërore Off-Broadway “Politico”: Shqipëria në grupin e katër vendeve që BE synon t’u përshpejtojë rrugën e anëtarësimit Shitja e mbrëmjes së Sotheby’s në Hong Kong arrin 85.6 milionë dollarë: «Present» i Yoshitomo Nara-së udhëheq me 9.14 milionë Italia fiton dhe bind, katër gola Turqisë
Menu
Politika

Rasti i Vlora Hysenit, Klosi: SHISH, i ndjeshëm ndaj sulmeve! Kush e godet është antikombëtar

· 2 min lexim
i ndjeshëm ndaj

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan komentoi skandalin, ku u përfshi ish-drejtuesja e SHISH Vlora Hyseni, që u akuzua nga SPAK.

Klosi u shpreh se fajet janë personale dhe se nuk mund të hidhet baltë mbi një institucion me rëndësi tepër të madhe si SHISH.

Blendi Klosi: Të gjithë e dimë se përse u mblodh Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Kryeministri Rama kishte thënë se do të mbajë një mesazh publik, ai foli për problematikën që është krijuar me SHISH.

Momenti ku ndodhet Shqipëria, sulmet dhe goditjet për institucionet nuk janë aspak të mira. Është institucion që ka qenë në hije deri tashmë. Unë po mbroj SHISH-in, që bashkëpunon me institucionet më të rëndësishme me partnerët tanë ndërkombëtarë.

Fajet e individëve të caktuar nuk duhet të shkojnë për institucionin. Është antishqiptare që të goditet SHISH, sepse është institucion i ndjeshëm ndaj sulmeve. Nuk ka dokument, që institucioni të jetë duke punuar kundër interesit kombëtar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu