Mariners firmosin me Liover Pegueron në kontratë të ligave të vogla
Seattle Mariners kanë firmosur me infielderin Liover Peguero në një kontratë të ligave të vogla, sipas profilit të tij në MLB.com, siç raporton MLB Trade Rumors më 26 nëntor 2026. Marrëveshja i jep 25-vjeçarit një shans të ri pas një sezoni pa asnjë paraqitje në ligat e mëdha, dhe Seattle fiton një lojtar me përvojë që mund të mbulojë disa pozicione.
Peguero e kaloi sezonin 2026 në sistemet e fermave të Philadelphia Phillies dhe Washington Nationals, pa u thirrur asnjëherë në majors. Në fund të sezonit ai zgjodhi free agency-n, duke kërkuar një mundësi të re. Ai mbush 26 vjeç në ditën e fundit të vitit 2026, më 31 dhjetor.
Përvoja e tij në MLB vjen e gjitha nga Pittsburgh Pirates, ku ka luajtur në katër sezone. Ai debutoi me vetëm një ndeshje në vitin 2022, luajti 59 ndeshje në vitin 2023, vetëm 3 ndeshje në vitin 2024 dhe 33 ndeshje në vitin 2025, përpara se të lihej i lirë në nëntor 2025. Në karrierën e tij në MLB ai ka një linjë prej .227/.278/.368, me 11 home run në 315 paraqitje në pjatë.
Njëherë ai konsiderohej një nga perspektivat më të spikatura në sistemin e Pirates, duke tërhequr vëmendjen e listave të 100 perspektivave më të mira para debutimit të tij në vitin 2022. Por rezultatet e tij në ligat e sipërme të vogla ishin modeste: një linjë prej .254/.327/.395 në 1,265 paraqitje në pjatë në Triple-A, përafërsisht e njëjtë me shifrat e tij në Triple-A në vitin 2026.
Gjatë pjesës më të madhe të karrierës ai ka qenë kryesisht një middle infielder, por në vitin 2026 ai luajti kryesisht në first base dhe second base, me vetëm një ndeshje në shortstop — një zhvendosje që ndoshta lidhet me problemet me hedhjen në lojën e tij mbrojtëse. Ai ka luajtur gjithashtu disa ndeshje në third base dhe në center field, dhe pikërisht kjo shkathtësi mund të jetë rruga e tij më e mirë drejt një vendi në stol te Mariners, dhe jo thjesht thellësi për Triple-A Tacoma.
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